El Caso Lozoya: otra patraña más de AMLO y la 4T

Cuando algunos que conocíamos de las acusaciones y nos enteramos de la

detención del ex Director de Pemex, Emilio Lozoya, nos sentimos aliviados, incluso

llegamos a creer que se destaparía una cloaca muy sucia que se presentó durante el

sexenio de Enrique Peña Nieto, llegó Lozoya desde Madrid y ni siquiera ha pisado

la cárcel, hoy se vende como mártir. Viendo las cosas, lo cierto es que esta es una

puesta en escena más del Presidente López Obrador y de la 4T, pues dudo que ni

Lozoya, ni Peña, Videgaray, Anaya, Salinas; o quien sea, terminen preso.

Es necesario recapitular rápidamente, Emilio Lozoya Austin, fue acusado de recibir

dinero por parte de la petrolera brasileña Odebrecht y entregar sobornos por al

menos 500 millones de pesos a una cantidad increíble de políticos mexicanos,

desde el ex presidente Peña, algunos de sus secretarios y cercanos; a los ex

candidatos Ricardo Anaya y José Antonio Meade, al ex Presidente Felipe Calderón,

a Carlos Salinas y una larga lista de personajes de la política nacional.

De acuerdo al expediente de investigación, la empresa Odebrecht financió

ilegalmente la campaña del entonces candidato Enrique Peña y posteriormente se

entregaron sobornos millonarios a diputados y senadores del varios partidos,

principalmente el PAN y PRI, para impulsar reformas a la Constitución, inclusive

ya han salido videos donde se ve a políticos de altos vuelos tomar a puños las pacas

de billetes.

¿Se oye bien?, si, quizá era el circo que el pueblo necesitaba, pues el show de la rifa

del avión presidencial ya se estaba agotando, sin embargo, desde que Lozoya llegó a

México, fue extraño que no fuese directo a la cárcel, argumentando “problemas de

salud”, digo, cuántos presos no hay con verdaderos problemas de salud y se

encuentran tras las rejas, pero en México la cosa no ha cambiado.

El pobre seguirá yendo a la cárcel porque no tiene dinero para evadirla, sin

embargo, seguimos viviendo en el México del pasado, donde no importa lo

corrupto que fuiste, las acusaciones que tengas en tu contra o si hay videos donde

se observa que estás tomando dinero de procedencia ilegal para vender el futuro

del país, aquí no pasa nada.

El caso Lozoya ya se empantanó, el principal inculpado, Emilio Lozoya no pisará la

cárcel y únicamente firma vía correo electrónico sus supuestas asistencias,

mientras que la larga lista de señalados por Lozoya ya se están encargando de echar

por tierra las acusaciones, el haber filtrado por parte del mismo Lozoya los videos

donde se observa a políticos retacándose las manos de pacas de billetes ha perdido

toda validez ante el proceso y parece ser que todo lo que salga a la luz pública

perderá esta validez, pero ese es el manejo ilegal y mediático que la administración

de AMLO está dándole al tema ¿por qué? ¡Para que nadie vaya a la cárcel!

Es claro que lo que se busca es hacer ruido y no procesar a nadie, ningún político de

rango ha salido a declararse culpable ni se ha avanzado en las órdenes de

aprehensión ni presentación de nadie, los acusados están saliendo a medios a decir

que todo es falsedad y si Lozoya sigue filtrando sus pruebas que tiene para inculpar

a los demás y sigue cayendo en enredos en sus dichos, sucederá lo mismo que con

Javier Duarte o con René Bejarano, ambos acusados de lo peor, pero que

terminarán con un mínimo castigo y sin ningún cómplice procesado.

Gracias AMLO por mantenernos en el México de siempre. Espero que me callen la

boca y si metan a la cárcel a alguien.

* El autor es periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de Periodismo y ha sido académico, además dirige la página www.alfredoalvarez.mx.