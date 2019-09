El Arq. Torres denuncia

El 7 de agosto, el arquitecto Saúl Torres Barbosa, destacado defensor de la legalidad en problemas urbanos, envió carta al Presidente Municipal Electo, denunciando violaciones a la ley. Por considerarlo de interés, transcribimos algunos fragmentos: “Desde el 03 de septiembre de 2010, han transcurrido casi nueve años de la publicación en el Periódico Oficial del Programa Parcial de Crecimiento Playas de Tijuana 2008-2030, que tiene el carácter de OBLIGATORIO para los sectores públicos, social y privado… sin embargo, NO SE CUMPLE EN LO ABSOLUTO… funcionarios públicos del actual Ayuntamiento y anteriores no han dado cumplimiento con el Plan ni con los ordenamientos en materia de desarrollo urbano, han autorizado asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, como es, el fraccionamiento localizado arriba del talud norte del ilegítimo “túnel falso” del “sendero salvaje de acceso al Monumento que cruza por Playas”, mal llamado “Segundo Acceso a Playas” construido entre las fallas geológicas “Mirando al Mar” y “Los Buenos”; se otorgó licencia para Comercio Distrital en suelo de Comercio Barrial para la tienda departamental Walmart Playas; en suelos, como los Polígonos Parque de la Ciudad, Rampa Baja California y Cañón de San Antonio; en zonas definidas de conservación, construcción de la gasolinera Brithis Petroleum (BP); en suelos de conservación y en franja fronteriza restringida, el proyecto habitacional denominado Playa Norte sobre el acceso al fraccionamiento Playas; en la Sub-cuenca Los laureles, zona de conservación y preservación ecológica, otra Gasolinera, así como, en laderas con pendientes topográficas de altos rangos, como lo son, los desarrollos Playa Diamante, Puesta de Sol y Vistamar Residencial en suelos no aptos para urbanización con riesgos geológicos que se manifiestan en forma de fallas, sismos, derrumbes y deslizamientos de masas de tierra que combinados con materiales fácilmente erosionables, alta concentración de población y la carencia e ineficiencia de infraestructura pluvial hace de los suelos más vulnerables a los desastres naturales, poniendo en riesgo a las personas y su patrimonio familiar… (continuará).

Jornadas Vizcaínas y Fiestas Patrias

El once a las 6 pm en el Cecut, darán inicio las Jornadas Vizcaínas, en la celebración del Centenario del natalicio del maestro Rubén vizcaíno. En el acto inaugural se entregará el galardón “Vizcaíno”, al Maestro en Artes Plásticas, Francisco Chávez Corrujedo. El día doce, compartiremos con el Licenciado Rogelio Vizcaíno Álvarez, hijo y único sobreviviente de la familia así también, con el periodista cultural Jaime Cháidez, un conversatorio acerca de la vida del maestro, en el Plantel Vizcaíno del Colegio de Bachilleres, ubicado en la Vía Rápida Poniente. El programa de las Jornadas, es muy amplio y organizado por diversas instituciones culminará a fin de mes. Por otro lado hemos recibido invitación para asistir a la Tradicional Ceremonia del Grito de Independencia frente al Monumento a Hidalgo la noche del el domingo 15 y por la mañana del 16, el desfile conmemorativo.



* El autor es catedrático de la Universidad de Tijuana, Cronista de la ciudad.