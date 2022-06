El Apóstol de Jesucristo

Somos humanos, de divinos tenemos nada, por ello nos equivocamos, por lo mismo nuestras pasiones y subjetividad que nos hace o ser sublimes o ser miserables. No creo en la intervención divina, de existir sería lo más injusto posible; si Dios me escucha a mí y no a los demás no sería uno justo para con todos; esto independiente de nuestro credo o religión, que no es lo mismo.

Cuando en la Iglesia Católica se tiene la necesidad de nombrar a un nuevo líder, en el caso del Papa, justifican que es Dios a través del Espíritu Santo que ilumina a los Cardenales para que en el Cónclave elijan a uno nuevo, no es sino hasta que desde el balcón principal se escucha: ¡Annuntio vobis gaudium magnum; habemus papam! “Anuncio para júbilo de ustedes; tenemos nuevo Papa”

¿Qué diferencia hay en creer que Dios actúa a través de los Cardenales o que lo hace a través de las vírgenes vestales cuando interpretaban el oráculo?; creo que ninguna, por ello afirmo que Dios, si fuese el caso, se equivoca muy seguido, tal y como lo hizo el 14 de diciembre del 2015 cuando se manifestó al Consejo de Obispos de la Iglesia La Luz Del Mundo para revelarles que Naasón Joaquín García debía de ocupar el lugar de su abuelo y de su padre y ser nombrado Apóstol de Jesucristo; lo cual no es cosa menor en una Iglesia que tiene presencia en 58 países y más de 5 millones de fieles.

No quiero faltarle el respeto a nadie, cada quien cree lo que quiere, yo creo que hay una relación directa entre el conformismo intelectual y la creencia en lo sobrenatural; confieso que añoro el bálsamo de la fe, nada me gustaría más que vivir con la certeza de que cuando muera me reencontraré con mi padre y con mi Emiliano, pero no lo creo. La fe no tolera unos minutos de ejercicio intelectual.

Dios, quien al parecer se equivoca muy seguido lo volvió hacer al elegir a un imbécil patán de poca monta que se dedicó a violar y a abusar a niñas indefensas que por la idiotez de sus padres aceptaron como un acto divino que su “pastor” tenía el derecho de abusar de sus hijas; fueron tan idiotas y cobardes como muchos otros que hicieron lo mismo ante la “mística” del padre Maciel; un pinche depredador sexual que fue posible por padres estúpidos cegados por una fe idiota que toleraron que sus hijos fueran violados, todo ello en el nombre de Dios.

Dios se equivocó en elegir a Naasón, un jodido pederasta; ojalá se pudriera en la cárcel, aunque lo dudo ya que negoció con la Fiscalía y saldrá en tan sólo 16 años. Me resulta increíble que en la época que vivimos haya gente que crea que Dios escoge a determinadas personas para determinadas acciones, particularmente la de dirigir organizaciones de poder.

Dios no se equivoca por el sencillo hecho que Él no elije, a decir verdad, dudo de su existencia, pero no por ello el argumento de la pasividad de los fieles debe de ser desacreditado. Las Iglesias, cualquiera que sea su denominación, no son instituciones divinas, son conformadas por hombres y mujeres que por sus pasiones, logros, errores y virtudes son reflejo nuestro.