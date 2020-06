El 100% de Manfred es menos que el 100%

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Si el coronavirus y los culopicosos lo permiten, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años al servicio diario, de lunes a domingo.

“Los scouts opinaban que yo era bateador de bolas malas… Pero bueno, como las conectaba, para mí eran muy buenas”… Yogi Berra.-

La pregunta de la semana: Por estos días de junio, hace 80 años agonizaba en El Bronx, Nueva York, Lou Gehrig. El año anterior, 1939, en la tarde del Día de la Independencia de Estados Unidos, Cuatro de Julio, los Yankees organizaron en Yankee Stadium la despedida como pelotero del histórico slugger, quien ya había sido invadido por la armytrophic lateral sclerosis. Estaba en sus 37 años de edad. Y pronunció ante 61 mil 808 espectadores, unas de las palabras más célebres en la historia del beisbol. ¿Las recuerdas?

La respuesta: “Fanáticos, durante las últimas dos semanas han leído sobre los males que me atacan. Pero, sí, hoy me considero el ser más afortunado sobre la tierra. He permanecido en este estadio durante 16 años, y solo he recibido amistad, amor y apoyo de ustedes”… Murió casi un año después, el dos de junio de 1941.

“Los animales favoritos de Drácula son los caballos pura sangre”... Dick Secades.-

¡Qué vergüenza!.- No solo los bigleaguers, también los peloteros de las menores, se burlan y atacan al comisionado Rob Manfred. Joe Hudson, quien juega en las sucursales de los Marineros, expresó: “Por primera vez en mi vida me siento tan avergonzado de ser pelotero profesional. No me avergoncé tanto, ni siquiera la tarde cuando en un solo juego, en cuatro turnos al bate, produje siete outs, porque conecté tres veces para doubleplays y una vez quedé strikeout”.

El Cantinflas de USA.- Otro que censura públicamente a Manfred, es el lanzador de los Rojos, Trevor Bauer, quien expresó: “Por favor Rob, explícanos cómo puedes estar 100% seguro de que habrá beisbol, y al mismo tiempo no creer que lo habrá”. Porque un día dijo Manfred: “Estoy ciento por ciento seguro de que jugaremos beisbol en 2020”. Y poco después expresó: “No puedo decir que estoy convencido ciento por ciento de que habrá beisbol este año”…

El más, el más, el más.- Ni siquiera los comisionados Bart Giamatti y Fay Vincent, que fueron tan mediocres, lo fueron tanto como Manfred. Por eso, ojo…: Para la temporada de 2022 no hay contrato colectivo con los peloteros. Para lograr mejor ambiente en esas discusiones, si queremos que el beisbol sea lo que fue, salgamos de Rob Manfred y salvemos a nuestro juego… ¡¡Digo yo, ¿no?!!...

“El presente es el tiempo que perdemos pensando en el futuro”… Anónimo.

