Ejercito en las calles

No debe causar sorpresa que el presidente Andrés Manuel López Obrador acepte que cambió de idea sobre mantener a las fuerzas armadas en las calles, en lugar de regresarlas a sus cuarteles como prometió en su última campaña a la Presidencia de la República.

Esa no es la única promesa de campaña incumplida por el actual mandatario, porque si algo tienen las campañas políticas es que están llenas de promesas, sean o no realizables. Incluso, ya en el poder, se hacen promesas o proyectos que se ofrecen a sus seguidores y a quien quiera creerlas, como aquella de construir el Tren Maya “sin tirar un solo árbol”, o cómo no recordar aquella lanzada el 1 de diciembre de 2018 de “bajaremos el precio de la gasolina, del gas y del diésel” o aún en campaña decir que la gasolina costaría 10 pesos el litro.

En el primer caso se han deforestado unas 2 mil 500 hectáreas de selva en la península de Yucatán y en el segundo caso el litro de gasolina Magna anda casi en 22 pesos el litro. Parece que en el fondo AMLO siempre tuvo la idea de mantener a las fuerzas armadas en las calles e incluso darles más poder, solo que en campaña era más popular ofrecer lo contrario a lo iniciado por su acérrimo enemigo Felipe Calderón

Hinojosa y refrendado por Enrique Peña Nieto.

Ahora, con un caudal de promesas efectuadas tan solo en su última campaña, se pueden contabilizar varias de ellas que eran inviables o simplemente imposibles de realizar. Justificar ahora un cambio de parecer del mandatario, con

el argumento de “viendo el problema que me heredaron”, es solo un distractor por unos días, mientras su mayoría de Morena en el Senado avala, tal como lo hicieron los diputados, su iniciativa de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional tal como él quiere, sin quitarle ni una coma.

Así que no hay nada de qué sorprenderse. Aunque donde debería haber cierta preocupación es en los Altos Mandos del Ejército, porque en una entrevista con periodistas de su confianza, ya como mandatario deslizó la posibilidad de desaparecer al Ejército para sustituirlo con una Guardia Nacional.

NUEVO PRESIDENTE

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California tendrá un nuevo comisionado presidente, siendo este José Rodolfo Muñoz García.

El ItaipBC dio a conocer a través de un comunicado que en sesión se llevó a cabo la votación por parte de los comisionados Lucía Ariana Miranda Gómez, Jesús Alberto Sandoval Franco y José Rodolfo Muñoz García, en la que este último resultó electo por unanimidad.

José Rodolfo Muñoz García, quien recientemente se incorporó al organismo de transparencia, sustituye a Jesús Alberto Sandoval Franco quien ostentaba el cargo de Comisionado presidente desde el 2 de agosto del 2021.

CONTINÚAN FALLAS EN OBRA

Han pasado algunas semanas desde que se inauguró la obra de remodelación de la Plaza Cívica de la Patria en Ensenada, mejor conocida como “las tres cabezas”, donde el gran atractivo es una impresionante cascada y una fuente interactiva.

Sin embargo, la obra que formó parte de un paquete ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, presentó fallas al día siguiente de su inauguración, pues la pared de la cascada comenzó a filtrar el agua y aunque el director de Infraestructura Municipal, Jaime Figueroa Tentori, afirmó que la empresa responsable se haría cargo, actualmente la filtración ha generado un charco que a simple vista se puede deducir que generará más problemas.

La empresa responsable no era local, por lo que hay quienes dicen que han hecho oídos sordos a los reclamos de la autoridad municipal, en ese sentido, recientemente el presidente municipal, Armando Ayala Robles, comentó que él prefería que las empresas fueran de Ensenada, pero en las obras federales eso no está en sus manos.