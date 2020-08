Educación por televisión

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un “Acuerdo por la educación” con cuatro cadenas de televisión: Televisa, TV Azteca, Milenio Televisión e Imagen Televisión. Esto se hará a través de 6 canales de televisión abierta: 2 de Televisa; 2 de TV Azteca; 1 Imagen Televisión y Milenio.

Los empresarios coincidieron que es un acuerdo “único en el mundo”. Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa dijo que los técnicos de la televisión mexicana harán un gran escuerzo parra que cientos de canales estén disponibles al inicio del ciclo escolar 2020-2021.

Según el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, quien trabajó años en la Fundación Azteca, dijo el pasado lunes que ese día nació una televisión aliada de la educación: “Hoy se alejará aquella crítica: la TV compite en la tarde con lo que la escuela construye en la mañana”.

Este programa “Aprende en Casa II”, favorecerá a 30 millones de estudiantes de 26 grados escolares. Las clases serán trasmitidas por estos 6 canales de televisión las 24 horas del día, durante 7 días a la semana. Ya me imagino un chamaco viendo y escuchando la televisión a las tres de la mañana. Este programa, según el gobierno federal es tanto para escuelas públicas como privadas. (De Baja California no tenemos cifras oficiales)

De seguro usted ha de haber dicho, “hasta que se pusieron las pilas los concesionarios de televisión y están donando su tiempo aire”, pues fíjese que no. Este proyecto representará una “cuota mínima de inversión” de 450 millones de pesos, unos 3.87 millones de pesos diarios del 24 de agosto al 18 de diciembre de este año. Gratis nada, sobre todo cuando se les han caído las ventas.

López Obrador reconoció que será una “cuota mínima no es tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, es, la vamos a bautizar así, tarifa social”.

Les comentaba que Esteban Moctezuma era empleado de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Elektra, Banco Azteca y demás del grupo Salinas. Curiosamente la SEP pagará hasta 36 millones de pesos “externa” que trabaja para Grupo Elektra (de Salinas Pliego) así como a una productora privada pre elaborar los materiales audiovisuales para las clases televisadas.

Sinergia Consultoría de Negocios, en consorcio con Prime Show Productora, “ganó” la licitación para el servicio de producción, programación y trasmisión de materiales audiovisuales y multimedia hasta el 31 de diciembre. ¿Sabe quiénes son los clientes de Sinergia de servicios de recursos humanos? Pues nada más y nada menos que TV Azteca, Elektra, Banco Azteca, Afore Azteca y Seguros Azteca. Prime Show hace trabajos con contenidos educativos a la SEP. Ya salió el peine.

La CNTE, grupo de maestros disidentes y quienes apoyaron a López Obrador no están de acuerdo con las clases por televisión; el SNTE sí, pero pide computadoras para maestros y alumnos. Y como dice en su columna de Excélsior, Carlos Ornelas, este acuerdo “no es la panacea, es un paliativo, valioso, pero un paliativo”. ¿Y si todo será por televisión qué harán los miles de maestros? Con estos cambios hasta los que venden uniformes escolares y papelerías va a perder millones.

* El autor es periodista independiente.