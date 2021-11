Eduardo quiere seguir con los Medias Rojas

-o-o-o-o

La pregunta de la semana...: El Más Valioso de la Serie Mundial fue el cubano, Jorge Soler. Pero se jugaron 51 Series, hasta 1954, sin ese premio, no existía. ¿Recuerdas a quien otorgaron la primera de estas distinciones en 1955. La respuesta...: Al lanzador de los Dodgers, Johnny Podres, quien les ganó dos veces a los Yankees, incluso el séptimo juego 2-0, en Yankee Stadium, ante 62 mil 465 personas. No hay amor por la divisa.- Antes de terminar la Serie Mundial, el shortstop puertorriqueño, Carlos Correa, dijo que jugará en 2022 con el equipo que mejor le pague, porque será agente libre. A Carlos, de 27 años, la han pagado de los Astros 26 millones 751 mil 700 dólares, incluso 11 millones 700 mil por la campaña de este año. Ha jugado seis temporadas, todas en Houston… Eduardo y los Medias Rojas.- El lanzador zurdo, Eduardo Rodríguez, valenciano, 29 años en abril, le pidió a sus agentes, “ISE Baseball”, tratar de firmar con los Medias Rojas, ya que con ese equipo, se ha sentido muy bien. Y añadió…: “Mi mánager favorito es Alex Cora”. Eduardo, con record de 64-39, 4.16, ha cobrado durante sus seis años en las Mayores, 24 millones, 380 mil 500 dólares, incluídos ocho millones 300 mil, por 2021… -o-o-o- “Yo no le pido a nadie permiso para olvidarme de mis cosas”… Yogi Berra.- -o-o-o-oEl colmo de los colmos.- Que Yasiel Püig, 31 años en diciembre, quiera volver a las Grandes Ligas, después de dos años fuera de la acción, me parece razonable. Ahora, el colmo de los colmos sería que algún equipo lo contratara. Püig, quien en siete años jugó para Dodgers, Rojos e Indios, llegó a las Grandes Ligas ya con record policial por robo en una tienda de Holanda, donde él estaba como parte de la Selección Nacional de Cuba durante una visita a ese país. Y aquí, mientras ha jugado en las Mayores, ha sido detenido, entre otros delitos, por orinar en público, por caminar en calzoncillo por una autopista y por intentar violar a una mujer en un sanitario, durante un juego de los Lakers. Este juicio está en marcha… Con todo y eso, la gente del Águila, de Veracruz, inexplicablemente, se atrevió a contratar a Püig para la temporada 2021. Su actuación fue mediocre. Nada notable. Pero allá no cayó preso… -o-o-o-o-o-o “Cuando un boxeador se ríe es porque le dolió”… Buck Canel.- Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú. ATENCIÓN.- En Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”. Por “el deporte vuelve a unirnos”