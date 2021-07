Si hace unos veinte años, yo le dijera que pudieras hacer grandes cantidades de dinero grabándote jugando videojuegos o haciendo videos preparando pasteles, usted me diría que estoy loco. En 2021, hay miles de personas por todo el mundo que están ganando ingresos de tiempo completo con estas actividades. Bienvenidos a la economía de creador. La economía del creador se refiere al sector de negocios independientes fundados por individuos autoempleados que hacen dinero con su propio contenido (música, habilidades, publicidad, fama). El ascenso de las redes sociales ofreció el vehículo perfecto para que miles de personas pudieran monetizar su contenido al brindar la posibilidad de conectar a millones de personas por medio de sus plataformas. Si tu contenido es bueno o atractivo (además de ser persistente y suertudo), es posible generar una formidable fuente de ingreso. Lo que inició siendo puro entretenimiento es hoy un sector prometedor para las economías. Desde octubre de 2020, se han invertido 800 millones USD en capital de riesgo para startups de creación de contenido. 46% de los creadores que han construido su audiencia por más de 4 años tienen ingresos superiores a los 20 mil USD. Para mayo de 2021, se estima que el tamaño del mercado de la economía del creador es de alrededor de 104.2 mil millones USD. (Influencer Marketing Hub) En mi caso, el contenido que más consumo son podcasts, los considero un formato agradable y buen sustituto de música para cuando voy conduciendo. Desde hace años sigo el podcast “The Joe Rogan Experience” que comenzó hace más de una década en YouTube. El podcast se volvió famoso por las figuras que entrevistaba, desde Elon Musk, Robert Downey Jr, Bernie Sanders, hasta Mike Tyson. Se volvió tan grande el programa que en 2020 Spotify le ofreció un contrato de exclusividad por su contenido de 100 millones USD. Pregúntele a cualquier niño o joven lo que quiere ser de grande, le apuesto a que muchos dirán que youtuber, streamer o influencer. La realidad es que la economía del creador llegó para quedarse. Por supuesto, difícilmente podemos sostener una economía donde solamente haya creadores; la realidad es que unos cuantos generan la mayoría de los ingresos en el sector. La economía del creador ofrece una oportunidad única para muchas personas porque ofrece la posibilidad de poder generar un ingreso adicional. No necesitas ser la próxima estrella de YouTube o Instagram para generar contenido monetizable. Tan solo necesitas crear algo y subirlo al internet. Puede que usted diga que tiene “nada que crear”. Todos estamos hechos para crear cosas de la nada, esa ha sido la misión del humano desde sus inicios. Doña Ángela es una señora de la tercera edad originaria del Michoacán rural que comenzó a subir videos a YouTube de recetas de comida casera en 2019. Hoy, su canal “De mi rancho a tu cocina” cuenta con 3.7 millones de suscriptores y algunos estiman que su contenido ha generado ingresos cercanos a los 13 mil USD. La economía del creador llegó para quedarse. La pregunta es si vas a quedarte en las gradas viendo como otros generan contenido y creando fuentes adicionales de ingreso. Puede que no obtengas un contrato de 100 millones de USD como Joe Rogan, pero a nadie le cae mal un cheque de 13 mil USD como doña Ángela por enseñarle al mundo lo que mejor sabe hacer. Crear o perecer.

*- El autor es abogado y estudiante de maestría en administración y políticas públicas.