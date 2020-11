EL CENtro manda

Conforme va terminado el año, la efervescencia política continúa subiendo como la espuma, la semana pasada un puñado de panistas salieron a decir que apoyaban a su partido para que fuese en alianza con quien fuera, siempre y cuando Héctor Osuna Jaime fuese el candidato.

Pero, parece ser que la calentura de los azules fue cortada en seco y ahora los tienen en jaque a su rey.

Y es que trascendió que el CEN del PAN definirá que para Baja California sería una mujer su candidata (género que claramente no es Osuna Jaime), a su vez, ha trascendido que el Partido de Baja California (el otro que se pronunció por Héctor), está imposibilitado en impulsar una candidatura masculina, de acuerdo con los enterados del derecho electoral, el PBC sólo tendrá una candidatura a gobernador (pues es partido local), por lo que al aplicarles la paridad de género ésta es favorable para una mujer, así que los del PBC también tendrán que impulsar una candidatura femenina, si van solos o con el PAN.

Para muchos, ésta será una jugada maestra del Dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés y Ricardo Anaya para mandar un mensaje muy claro a su membresía blanquiazul de BC, ellos son los que podrán el candidato, no un grupo de políticos en decadencia con ánimos de amagar a sus dirigentes, se dice que el mensaje fue recibido de manera inmediata y algunos agradecieron el gesto del CEN, pues con ello “desactivan” a los panistas que impulsaban a Osuna Jaime.

Luego de que se haga oficial la resolución, comentan que para Osuna Jaime solo queda buscar una candidatura por otro partido que no sea el PAN y el PBC, (quizá el MC). Mientras que los panistas tienen dos sopas, seguir con la alianza del frente opositor y buscar un candidato en conjunto o acatar la directriz y promover una candidatura femenina. Muchos en el círculo rojo afirman que “será Gina” la candidata del PAN, pero no piense que esa Gina la que anda últimamente de moda en redes sociales por su “transformación”, sino Gina Cruz, quien es actualmente Senadora.

Por cierto, ella ya salió a decir que hay que esperar a que salga la convocatoria de su partido y ver si se concreta la alianza en BC antes de comenzar a soltar nombres de candidatos.

Lo sacan del chat

Luego de que Miguel Orea Santiago pidiera licencia hace unas semanas para intentar participar como candidato independiente a la alcaldía de Ensenada en las próximas elecciones, en este tiempo sus principales actividades han consistido en realizar marchas en contra del proyecto de la empresa Sempra y criticar el trabajo de sus ex compañeros regidores.

Hace unos días, a través de Facebook, manifestó su inconformidad por la nueva Ley de Ingresos que se está integrando, alegando que continuará el cobro por Derecho al Alumbrado Público (DAP), solo que ahora pretenden cambiarle el nombre.

Sin embargo, tal parece que los señalamientos no le cayeron en gracia a la regidora del Partido Verde Ecologista, Carmen Salazar, quien decidió sacar a Miguel Orea del grupo de whatsapp en el que los regidores discutían temas de las comisiones, argumentando que no debe estar ahí porque en este momento no es regidor.

Por su parte, Orea Santiago compartió la captura del chat del que fue expulsado y manifestó : “No voy a tolerar que una persona sin preparación para el desarrollo del proceso parlamentario y sin tacto político se tome atribuciones que no le corresponden, la representación popular que ostento es irrenunciable, pido respeto a la investidura y a la libertad de conciencia que desde este humilde espacio se ha mantenido permanente y forme como voz del ensenadense”.

Pero bueno, al parecer quiere andar ya promoviéndose, pero sin dejar de enterarse de los asuntos por los cuales él ya no votará, pues pidió licencia.