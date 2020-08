Dynamite de BTS rompe récord en YouTube

Desde que se anunció el nuevo lanzamiento de BTS, millones de ARMY (así son conocidas las fans del grupo) estábamos muy sorprendidas porque esta iba a ser la primera vez en la que el grupo interpretara una canción totalmente en inglés, esto quiere decir que sería dirigida para el público de Estados Unidos.

Hace algunos días Big Hit Entertainment nos compartió por redes sociales que se asoció con una empresa de Estados Unidos para dedicar un nuevo single para BTS, llamado “Dynamite”, el cual iba a contar con tres versiones, un disco de vinilo, un casete y la canción digital, que fueron lanzados a la venta antes de que saliera el video musical y se agotaron en un abrir y cerrar de ojos, ya que ambas piezas se podrían considerar de colección, más aun cuando solo estuvieron a la venta en EUA.

Ahora vamos al día 20 de agosto en el que se publicó el video musical “Dynamite” y que rompió cientos de récords, el primero por generar un total de 101.1 millones de vistas en la plataforma de YouTube en las primeras 24 horas, contados el 23 de agosto por el mismo medio, así superando el récord anterior que era de Blackpink con “How You Like That” que acumuló un total de 86.3 millones de vistas en 24 horas. El tercer lugar lo tiene también BTS con el video de la canción “Boy with Luv”, que logró 74.6 millones de vistas en un día.

Además también batió el récord como el estreno más visto con más de 3 millones de espectadores conectados simultáneamente, pero los logros no terminan aquí, ya que BTS vendió cientos de singles digitales en iTunes y se posicionó en el #1 de dicho chart en el primer día de su lanzamiento.

Por supuesto también batió récord en Melon (el sitio de música más grande de Corea) en el que recibió 100 mil me gusta, aun cuando la canción está totalmente en inglés.

Por otro lado, todos estamos esperando el anuncio de los Billboard para que nos dé a conocer si BTS llegó al #1 en su categoría, aunque todo esto dependerá del número de ventas, reproducciones y más dentro de una semana.

Para este momento muchos estarán pensando, ¿por qué BTS lanzó una canción en inglés y no una combinación en coreano como antes? Sencillamente porque esta es una canción diferente a todo lo que han hecho antes, es una melodía que te genera alivio, felicidad y te da energía, tiene un tono que al escucharlo fácilmente lo vas a recordar y si miraste el video musical, probablemente se te salga uno que otro pasito de la coreografía, para estos tiempos en los que muchos están en casita es simplemente perfecto, es esa canción que deseas escuchar en esos tiempos difíciles y te llenará de poder.

Seguramente continuaremos escuchando “Dynamite” en todos lados y seguirán rompiendo récords en el futuro, así que cuéntame tú ¿Qué te pareció este lanzamiento de BTS? ¿Estás de acuerdo en que estuviera en inglés? ¿Crees que lleguen al #1 en los Billboard?

*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón y medio de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.