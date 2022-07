Dudan de aplicación

Muchas dudas han surgido luego de que se anunciara una nueva aplicación para descargar en el teléfono celular, con la que se dice que tanto la Policía Municipal, bomberos y Cruz Roja llegarán lo antes posible al llamado de emergencia en Rosarito.

La aplicación llamada SOS_RR, fue adquirida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento, y ya está disponible, pero llama la atención que para acceder a este servicio tenga usted que registrarse detalladamente, poniendo incluso una foto de su INE y una de perfil, correo electrónico, su nombre completo y por supuesto el número de teléfono.

Según se dijo estos datos son para agilizar la respuesta y además dicen, evitar tantísimas llamadas de broma (aunque el C4 haya informado que este tipo de llamadas se haya reducido sensiblemente), pero sobre el uso que se podría dar a los datos confidenciales no hay nada claro, como tampoco las medidas de seguridad que se aplicarán y quién administrará y resguardará los mismos.

Y es que confiar en la policía municipal no se antoja algo sencillo, sobre todo por la fama que les persigue ante las presuntas extorsiones que realizan a propios y extraños. Adicional a ello, está el hecho de que las aplicaciones para la atención de emergencias no son muy socorridas, ni siquiera las del C4 que suelen ser más confiables para los ciudadanos. Así que los malpensados aseguran que solo se trata de justificar el uso de recursos que se utilizaron para esta nueva aplicación, pues quién en su sano juicio dará tantos datos a la policía, para que pueda ser rastreado.

FESTEJAN A TIJUANA

Un poco desangelado lució el acto de las mañanitas a Tijuana, que de manera tradicional se llevan a cabo en el parque Teniente Guerrero en el Centro de la Ciudad y en esta ocasión fue el domingo por la noche.

Organizado por un grupo de familias antiguas, el acto fue una verbena donde partieron un pastel. En esta ocasión no acudió la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, ni tampoco muchos funcionarios del Municipio.

Sin embargo, donde sí hubo casa llena fue ayer en Palacio Municipal ayer a mediodía, acto que sí fue encabezado por Caballero Ramírez, quien estuvo acompañada de su gabinete. Además, como invitado estuvo Catalino Zavala Márquez, secretario de Gobierno del Estado, en representación de la Gobernadora.

DÍA DEL ABOGADO

Con algunos desayunos en varias partes del estado, los abogados bajacalifornianos estarán celebrando el Día del Abogado, el primero durante el sexenio de la también abogada, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Sin duda que los jurisconsultos merecen un reconocimiento por su labor, aunque claro que no todos, porque hay algunos que no merecen el título pues no le dan buen uso, como en muchas profesiones.

Hay quienes han llegado a considerar que el gremio está medio pasivo en relación a diversas situaciones, como por ejemplo ya nadie se queja de los enormes rezagos en el Poder Judicial del Estado, tampoco critican la actuación de algunos jueces, mucho menos encabezan algunas problemáticas sociales, como cuando en 2017 se pusieron a la cabeza de las manifestaciones por el “megagasolinazo” del entonces presidente Enrique Peña Nieto, o su apoyo para echar por tierra la llamada “Ley del Agua” del trístemente célebre ex gobernador panista Francisco “Kilo” Vega de Lamadrid.

O cuando sumamente indignados protestaron contra el voraz haber de retiro para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los tiempos en que firmaba como presidente el magistrado Jorge Armando Vásquez. Tan fuerte fue la protesta que esa insultante propuesta fue desechada.

Ahora, cuentan quienes saben de eso, el gremio de abogados, principalmente los dirigentes de varias agrupaciones, se ha “alineado” e incluso han resultado favorecidos.

Por cierto, relacionado con el Poder Judicial del Estado y sus largas vacaciones, ayer se comentó en este espacio que las actividades se reanudan el 31 de agosto, pero en realidad el último día de descanso judicial es el 31 de julio, para reincorporarse el 1 de agosto.