Dos y más jonrones dentro del estadio

Hoy martes y hasta el viernes serán Días del Correo, por exceso de correspondencia.

Justiniano Pérez L. de Caracas, relata: “Tengo 74 años, y conté a mis nietos que Jackie Róbinson me obsequió un helado de limón, de los que llamábamos popcicles. Habían venido Las Estrellas Negras, y después del juego, varios muchachos caminábamos por las afueras del Estadio San Agustín, cuando Robinson nos llamó para brindarnos los helados, que eran marca Cruz Blanca. Pero no recuerdo la fecha, por lo que le pido me ayude”.

Amigo Yano: Esos juegos de las Estrellas Negras comenzaron el 24 de noviembre de 1945 en la pueblerina y amable Caracas, de 300 mil habitantes, y siembras de hortalizas en los alrededores. Aquellos negros demostraron notable calidad, especialmente Robinson y Mervin Williams. Les ganaron siete de nueve juegos a una selección y barrieron al Caracas en otras cinco fechas.

Manuel Moreno, de Camurí Grande, pregunta: “¿Algún bigleaguer conectó dos o más cuadrangulares dentro del campo en un juego?”.

Amigo Manolo: Después de 1901 no ha ocurrido, pero antes, en el Siglo XIX, sí. En nueve juegos hubo bateadores de dos cuadrangulares dentro de parque y en dos, de tres.

Alcides Revilla, de Judibana, pregunta: “¿Es legal, que un corredor, de home a primera, corra más de tres pies por dentro de la línea de fear. Y también que a un jonronero sus compañeros lo reciban delante del home, en terreno fear?”.

Amigo Chide: El corredor es legal si no aumenta los tres pies para evitar que lo toquen en jugada de out. En cuanto al jonronero, ninguna Regla prohibe eso, siempre que pise el home. Francisco R. Ramírez, de Hermosillo, pregunta: “¿Qué le ocurre al beisbol. Es la sabermetría, los millones que ganan los jugadores, o el deseo de querer ganar los juegos a base de jonrones?”. Amigo Paco: Al beisbol no le ocurre nada, pero a quienes lo juegan sí.

Héctor Sánchez, de San Carlos, pregunta…: “¿Cuál es el récord más difícil de superar?”.

Amigo Jeity… Muchos. Como los 511 juegos ganados de Cy Young, los 56 juegos seguidos conectando incogibles de Joe DiMaggio, la aparición en 14 Series Mundiales, 75 juegos, 10 Series ganadas por Yogi Berra; y hay docenas más de records que parecen imbatibles.

