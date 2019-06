El gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, encabezó ayer un desayuno con los medios de comunicación, en el que hizo importantes anuncios y revelaciones.

A pesar de que desde el domingo se supo que ganó, y todas las encuestas previas lo decían, era evidente que se encontraba feliz y entusiasmado por los retos que vienen.

Ahí, ante periodistas siguió anunciando y prometiendo muchas cosas en lo que será su gobierno, que de entrada dijo que será austero y bajará el sueldo del Gobernador a la mitad.

Anunció que a pesar de las finanzas, sacará adelante al Estado y habrá obras, además de que apoyará a las instituciones educativas.

Ya entrado en la plática, aprovechó para hablar del gobernador “Kiko” Vega a quien se ve que no dejará de investigar.

Y es que comentó que Vega de Lamadrid le habló un día después de la elección por ahí de mediodía, para felicitarlo, ah, y para decirle que no le va a entregar hasta que ya tenga su constancia de mayoría, “porque muchas cosas pueden pasar”.

Además, le dijo que le daba dos consejos, uno de ellos que no se separara de su familia, porque era tiempo de reflexionar, mencionó Bonilla mientras hacía caras, además el otro fue que le pusiera mucha atención a las finanzas, lo que le provocó que no parara de reír.

“Son dos consejos que me dio de lo más ridículo, yo no sé si andaba bien. No es que trate uno de hacer sarcasmo en eso, pero cuando estoy hablando con él haz de cuenta que estoy hablando con Cantinflas, te contesta unas cosas, incongruencia, aparte de hablar para darte consejos de tu familia, por favor”, manifestó Bonilla.

Reunión por la Dignidad

Este día, se espera que miles de mexicanos acompañen al presidente Andrés Manuel López Obrador a un acto por la Dignidad, esto luego de que el presidente Donald Trump anunciara la posibilidad de aumentar aranceles a México.

Y aunque ayer por la tarde, Trump dio marcha atrás a la medida, pues la reunión ya estaba convocada y servirá para mostrar la convocatoria del Presidente y la unión del pueblo mexicano.

Hasta ayer ya varios gobernadores se habían sumado al llamado y habrían confirmado su participación.

Incluso, se estima que unos 100 legisladores federales marchen de la calle Octava a la Segunda donde será el evento.

Javier Castañeda Pomposo, diputado federal por el PES, dijo que legisladores federales de su partido darán una conferencia de prensa por la mañana.

Por la tarde, se unirán a la caminata que encabezará Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión.

El mensaje es de que a través del diálogo se pueden arreglar las cosas y los diputados mostrarán apoyo al Presidente en ese sentido, dijo Castañeda.

Además de los políticos, también este encuentro estaba generando gran expectativa en los medios de comunicación, pues periodistas nacionales desde ayer ya estaban reservando su espacio cerca del templete.

Inicia entrega de constancias

El conteo de votos está finalizando ya en algunos distritos electorales y ayer el Instituto Estatal Electoral de Baja California que preside Clemente Custodio Ramos Mendoza inició con las entregas de constancias.

Uno de los primeros en recibirla fue el diputado electo Juan Manuel Molina García, del distrito 05, y se espera que durante la madrugada y mañana de hoy se estén entregando otras más en cada uno de los distritos.

En cuanto a las constancias de alcaldes y Gobernador, se entregarán en las instalaciones generales del Ieebc, por lo que seguramente entre hoy y mañana se pudiera conocer la fecha en que recibirán los documentos que los acrediten como ganadores de la elección.