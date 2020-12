Dos años de regresión con AMLO

Se ha mencionado que estos primeros años servirían para sentar las bases de una transformación profunda de la vida pública y social de México.

En realidad, hemos sido testigos de un peligroso desmantelamiento institucional que ha vulnerado a los órganos autónomos; de un desmantelamiento legal de las reformas estructurales y sus impactos benéficos mediante el uso de una mayoría parlamentaria irreflexiva; de la cancelación de políticas públicas como el Seguro Popular que beneficiaban a los más vulnerables; del retorno al centralismo presupuestal y a la concentración de poder unipersonal frente a un gabinete que profesa obediencia ciega.

Más que una transformación, estamos frente a una regresión democrática.

Ni siquiera las grandes banderas discursivas se han sostenido. La austeridad republicana es selectiva, porque asfixia a dependencias al grado de dejar sin equipos de cómputo a los funcionarios públicos, exigir la devolución del pago de aguinaldo o no haber resuelto, tras 24 meses, la carencia de quimioterapias mientras que el dispendio en proyectos faraónicos crece año tras año.

El combate a la corrupción se ha reducido a la difusión sin consecuencias de algunos casos mediáticos, mientras que se tolera a funcionarios y a sus familiares señalados por conductas ilegales.

“Primero los pobres”, el famoso lema de este gobierno se convirtió en realidad, pero una muy dolorosa al haber sido ellos quienes sufrieron la inundación de sus comunidades en Tabasco por decisión de las autoridades.

En el plano internacional, el Gobierno de México ha vulnerado la imagen del país al desatender foros internacionales de gran relevancia o al no emitir una felicitación a quien obtuvo en Estados Unidos de forma preliminar la mayoría de los votos en su reciente elección.

En Coparmex hemos realizado un minucioso análisis de los siete principales ejes estratégicos y de interés público a manera de balance tras los primeros dos años de este gobierno. De este análisis se desprende que, de 28 compromisos puntuales evaluados, solo se ha cumplido con seis de ellos. En los rubros de mayor impacto social como es el crecimiento económico, la gestión de la pandemia y el combate a la inseguridad el saldo es negativo.

Los principales riesgos que advertimos en Coparmex de cara al futuro de esta administración es que no se ha desarrollado un plan de reactivación económica, mientras países como España han implementado programas e incentivos económicos equivalentes al 20% de su PIB, en México apenas se alcanza el 1%.

Es urgente el replanteamiento de la estrategia de contención de la pandemia que amplíe la capacidad hospitalaria, que contrate a más personal y le retribuya de mejor manera y se diseñe un plan nacional de vacunación contra el Covid-19 ante la posible confirmación de una vacuna efectiva.

Se debe reconstruir la estrategia de seguridad ya que se ha incumplido la no militarización de las instituciones de seguridad ni se han abatido los elevados índices en delitos de alto impacto.

Nuestro llamado es a que se realice un ejercicio serio de autocrítica para que la “transformación”, no profundice la regresión democrática, a que se unifique al país en lugar de dividirlo y a que se identifique que el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad es valioso, ya que solo se podrá superar este contexto adverso con la suma generosa del gobierno, el sector privado y la sociedad civil.



* El autor es Presidente del Centro Empresarial Coparmex Tijuana.