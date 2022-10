Dormir mucho hace bien a J. Verlánder

-o-o-o** Cinco latinoamericanos en la alineación inicial de los Astros para la Serie Mundial: Martín Maldonado cátcher, Yuli Gurriel primera base, José Altuve segunda base, Jéromy Peña shortstop, Yordán Álvarez left fielder…** Hasta hoy, Fernando Tatis y Juan Soto han sido sólo desencanto y pésima inversión para los Padres… ** En la Liga de Arizona hay un escándalo por el primera base de los Rockies, Grant Lavigne. Ha sacado jonrones hasta a 457 pies y batea para 386. Jugó este año en Doble A, mide 1.93 y pesa 99 kilos... ** El infielder dominicano de San Juan de la Maguana, Sean Segura, viajó Philadelphia-Houston totalmente uniformado de Phillie, mientras todos sus compañeros iban de saco y corbata. Viajaron el miércoles y el primer juego de la Serie Mundial fue antenoche viernes. Segura argumentó: “Quería sentirme en el ambiente del juego”… ** Justin Verlánder, buen candidato al Cy Young 2022, recién sometido a la Tommy John, a los 39 años de edad, dijo que su longevidad en el beisbol se debe a que duerme muchas horas. “Nada te produce mejor salud que dormir”, añadió… -o-o-o“El buen café debe ser negro como el demonio, caliente como el infierno y dulce como el amor”… Proverbio húngaro.

-o-o-o** José Altuve obligado a resucitar al bate, tras su slump en los Playoffs, con 26 turnos en fila sin un incogible. Su promedio entonces fue de 094. Y cobra 29 millones de dólares este año. Creo que le tira demasiado fuerte a cada lanzamiento… ** Lo notable de la ausencia de peloteros negros en esta Serie Mundial, es que Houston y Philadelphia son de las ciudades con más población negra en Estados Unidos… ** Muy mala la transmisión de la Serie Mundial en castellano. Demasiados en la cabina, cuatro; no hay variedad, no son gráficos, nunca dicen qué hay o como está la ciudad, ignoran todo el ambiente aparte del juego, igual que lo ocurrido con los peloteros en la vida privada; no saben qué es modulación, se nota que no han estudiado para tal misión. Ridículos con los saludos, poco profesionales, fastidiosos. Además, son ordinarios. Y uno de ellos es gago, jo,jo,jo,ja… ** Me mudé para la narración en inglés, entiendo menos, pero disfruto más…

-o-o-o“El pitcher no es un pelotero, sino algo diferente y superior”… Christy Mathewson.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

