¿Dónde te enfocas?

Tony Robbins, el famoso gurú de desarrollo personal manifiesta qué hay dos aspectos clave en la vida cotidiana del ser humano: donde enfoca su mente, y qué sentido le das a lo que sucede. Veamos el primer caso, Tim Keller comenta esta anécdota de la Segunda Guerra Mundial. En una cárcel alemana entre los presos había un americano que logró hacerse de un radio, y comunicaba secretamente las noticias que del frente de guerra le llegaba a sus compañeros de prisión. Un día recibió la noticia de la rendición de Alemania, noticia que a la cárcel en aquellos tiempos tardó algunos días en llegar. En cuanto se corrió la voz entre los prisioneros hubo un gran ambiente de gozo y alegría. Los soldados alemanes estaban desconcertados. Los prisioneros dejaron de quejarse por la mala comida, ya no miraban con rencor a los guardias, es más se compadecían de ellos. Tres días después llegan las noticias a la prisión, los guardias dejan libres a los encarcelados y se retiran del lugar. Las circunstancias de los presos no habían cambiado pero la noticia anticipada hizo que diera un giro por completo la perspectiva que tenían. Estimado lector, si tu enfoque es negativo tu situación será idem: y si lo cambias también le pasará a la situación.

EL SEGUNDO ASPECTO

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Lo importante no es lo que te ocurre, sino el sentido que le das a lo qué pasa. El ejemplo lo vamos a manejar en base a una relación sentímental, el sentido no es lo mismo si es el inicio o si es el final de la misma. Ejemplo, unos recién casados, la mujer le pide al marido que saque la basura, y como el cónyuge sigue quedando bien lo hace con mucho gusto. La cuestión si después de seis meses, de un año, de cinco años, la mujer le pide que saque la basura y el tipo vocifera reclamando que es su marido no su empleado, claramente ya es otro el sentido que le está dando a la relación.

CONCLUSIÓN

En la medida que un individuo no pierda la esperanza de que las cosas mejoren, esto sin duda le servirá para que tanto su enfoque como el sentido que brinde a una situación sea positivo. Y en la medida que uno persiste en buscar la solución al problema que le aqueja, que mentalmente no se rinda, fruto de esa persistencia será que en un momento dado la solución a dicha problemática se presente y logre resolver favorablemente dicha situación. Estimado lector, ¿donde te enfocas? !Feliz domingo! *- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros