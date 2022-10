¿Dónde está el piloto?

El título de la columna de hoy tal vez lo remita a una película de comedia estadounidense, pero no se trata de un piloto de aerolínea, se trata de un programa piloto que los sabios de la Secretaría de Educación Pública federal habían diseñado para probar el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana que con bombo y platillo habían anunciado en la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según la entonces secretaria de Educación, Delfina Gómez, próximamente candidata a la gubernatura del Estado de México, esto sería un avance para el país y se tendría una relación con su comunidad, recordemos a Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la SEP quien despotricó con una serie de adjetivos: “Podría señalar centenares de problemas sociales que el modelo neoliberal meritocrático conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista ha generado… la educación se convirtió en una moneda de cambio, en un negocio que absorbe miles de millones de pesos al año con la promesa de calidad, crecimiento sostenido, enciclopedismo, especialización, competencias, etcétera, todo para generar un modelo meritocrático, elitista, patriarcal y racista, que utiliza la educación como un factor de legitimización de la diferencia, del clasismo y de la supuesta movilidad social”.

Delfina Gómez realizó un acto para anunciar el programa piloto de este nuevo plan d eestudios que se aplicaría a más de 900 escuelas en todo el país, 30 por entidad e iniciarían el 29 de octubre, ¿por qué en sábado? Lo ignoro, pero estos sabios pusieron la fecha.

En Baja California el secretario de educación, Gerardo Solís Benavides no pude decirme, tras el anuncia de estas 30 escuelas cuáles serían ni tampoco cómo se iban a instruir a los docentes, ni si iban a ser maestros federales o estatales, “estamos esperando instrucciones”.

Sin embargo y con Secretaria de Educación nueva, pero más ignorante,

Leticia Ramírez, la SEP anunció que interrumpiría el comienzo del programa piloto de la reforma del Plan de Estudios de educación básica, precisamente que iniciaría este sábado.

Esto se da después de que el pasado 4 de octubre la decisión de un juez suspende este ensayo, tras el amparo presentado por la organización civil Educación con Rumbo el pasado 12 de septiembre, argumentando que este plan no había sido consulado con las familias.

Ampelio Íñiguez, secretario general de la Sección 37 del SNTE, me comentó que esta decisión del juez fue por presiones: “Hubo presiones de algunos grupos, también, que se dedican a estar interviniendo en el tema educativo y la decisión, pues, pues dicen que fue de los jueces, pero en especial de un juez y hasta ahí es lo que nosotros tenemos”. Dijo que están a la espera de qué va a suceder tras la suspensión, nadie les ha informado nada.

Por su parte, Gerardo Solís, secretario de educación en el estado, me dijo “Hemos sido respetuosos como nos lo indicó la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez, en cuestión, primero si es conducido por un juez en esa etapa y respetar, no podemos iniciar un proceso de piloto si tiene ahí una intersección legal que tenemos que sortear, no podemos iniciarlo que si nos pidieron era suspenderlo como tal el pilotaje en las 30 escuelas, sin embargo ya todo el modelo ya viene con la actualización y formación a un año, no quiere decir que ya empecemos, pero ya empezamos a capacitar y formar a los docentes”.

Tal vez no se implante el nuevo plan de estudios de educación básica en el 2023 si no se hacen pruebas para conocer, una vez aplicado, las virtudes y deficiencias de este cambio. Este 29 de octubre no inició el programa piloto.

*El autor es periodista independiente