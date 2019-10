¿Dónde está el centro de espionaje en BC?

Hace algunos días, en la capital del estado la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló un centro de espionaje en la capital del estado que se encontraba instalado en un lujoso edificio en la exclusiva zona de Santa Fe.

Según los reportes, se compraba información comprometedora en contra de políticos, empresarios, funcionarios de gobierno y cualquiera que tuviera un alto perfil, las sumas que se pagan eran desde los 100 mil pesos hasta el millón y medio, dependiera lo comprometedora de la información.

Además de ello, el centro tenía equipo de espionaje para "pinchar" los teléfonos de las personas de interés, entre los que se encontraban la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müeller, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, del titular de la FGR Alejandro Gertz Manero, entre otros

La red de espionaje estaba encabezada por Alberto Bazbaz, Ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el ex procurador del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes y el primo del ex candidato presidencial José Antonio Meade, de nombre Walter Meade; además de un viejo conocido el empresario Susumo Azano Matsura, conocido en el viejo mundo por vender equipos de espionaje.

Esto cae en la memoria el año 2012 cuando el Congreso del Estado, específicamente el coordinador de la bancada priista de ese entonces, Julio Felipe García Muñoz, quien con documentos en mano denunció la existencia de una red de espionaje que el gobierno del estado tenía bajo su operación.

Fueron millones comprobados en facturas de equipo de espionaje, muchos dicen que los aparatos fueron comprados al mismísimo Susumo Azano, los legisladores en ese entonces aseguraron que sus aparatos de comunicación estaban intervenidos por el gobierno encabezado por José Guadalupe Osuna Millán.

En ese entonces el secretario de Gobierno Cuauhtémoc Cardona guardó absoluto silencio, no pudo negar la existencia de ese centro de espionaje, sin embargo, tal parece que los políticos se pusieron de acuerdo y nunca más se tocó ese tema. ¿Dónde quedó el equipo y todo el centro de espionaje?

Es una leyenda urbana hoy entre políticos y empresarios de alto calibre el decir que existen varios centros de espionaje en BC donde los personajes de interés son objeto de seguimiento e intervención. ¿Quien los controla? Es difícil responder a ciencia cierta, sin embargo luego de la noticia del desmantelamiento del centro en Santa Fe, el nombre de Susumo Azano seguramente rondará también por estos lados.

Será importante poder ver hasta dónde llegará la nueva Fiscalía Estatal y no solo transparenten qué sucedió con el equipo de espionaje, sino también busquen aquellos búnkers que se encuentran escondidos en alguna casa en Playas de Tijuana, el Hipódromo, el Mariano o en cualquier sitio de la ciudad donde ejecutan estrategias de seguimiento y espionaje en contra de políticos y empresarios.

Quizá alguno de estos equipos ha logrado "enfermar", pedir licencia o que se ausenten varios políticos en momentos clave donde se requería su presencia y esa sola ausencia logró que se facilitarán ciertos proyectos y en caso contrario, la historia se hubiera escrito de manera distinta.

* El autor es un periodista con 25 años de carrera, ha encabezado noticieros en la televisión internacional; ganó el premio Nacional de periodismo y ha sido académico.