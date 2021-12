Porfirio Muñoz Ledo (PML) recibió el pasado domingo 5 de diciembre la medalla “Benito Juárez” que otorga el partido Movimiento Ciudadano “a mexicanas y mexicanos distinguidos”. Con ello, en los hechos, Dante Delgado, líder vitalicio de MC, aprovechaba para anunciar que don Porfirio encabezará los trabajos de un comité promotor encargado del proyecto de agenda del partido definida como “El Futuro Socialdemócrata”.

En su discurso de aceptación del reconocimiento PML aseguró: “en los próximos meses, antes de que se cumplan dos años, y por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, éste régimen de concentración de poderes tenderá a desgajarse”. Don Porfirio, flamante asesor del proyecto de Dante Delgado, dice que no piensa renunciar a Morena.

La estrategia es muy clara: busca que lo expulsen de Morena y con ello decirse perseguido porque violaron sus derechos partidistas, que es una víctima de lo que viene denunciando. “Genio y figura…” Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, es un referente de la vida pública mexicana. Nació en la Ciudad de México el 23 de julio de 1933, es decir, actualmente tiene 88 años. En 2020 pretendió ser presidente nacional de Morena y no lo logró.

Por ello denunció y descalificó todo el proceso de selección. La biografía de PML es abundante y ha transitado por distintos partidos, a los que ha dirigido. Pero quizá la mayor referencia sobre su vida sea su capacidad discursiva. Se le reconoce como uno de los máximos tribunos. Sería interminable el anecdotario de su trayectoria. Todos los que nos dedicamos al análisis político de México tendríamos muchas anécdotas que contar.

Pero no es el espacio. Su último cargo público fue una diputación federal en el periodo 2018-2021; en esa misma Legislatura (LXIV) fue presidente de la Cámara de Diputados entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019. Buscó la reelección pero no logró la candidatura por parte de su partido. Había crecido la sombra de duda respecto a su compromiso con el proyecto de la 4T y arreciaban sus críticas a las políticas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el año 2000 fue candidato a la presidencia de la República por un partido satélite del PRI, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

Es muy interesante recordar que el lema de su campaña fue “Porfirio Sí Cumple”, que denota que el proyecto partidista era él. Finalmente declinó a favor del candidato del PAN y del PVEM, Vicente Fox Quesada. Las imágenes de PML en la celebración de la victoria del panista son imborrables. Obvio, tiempo después rompió con Fox al que bautizó como “El alto vacío”.

MC obtuvo triunfos importantes en Nuevo León en 2021: la gubernatura (Samuel García) y la alcaldía de Monterrey (Luis Donaldo Colosio). Ya había obtenido la gubernatura de Jalisco en 2018 (Enrique Alfaro Ramírez). Recientemente, Dante Delgado anunció que para 2024 no irían en alianza con el PAN/PRI/ PRD. Percibe que tiene fuerza para lograr algunos cargos importantes sumando a “personalidades” que se dicen socialdemócratas.

Desde mi punto de vista, don Porfirio, que en 2024 tendrá 90 años, aspirará a la candidatura presidencial de MC; o al menos a una senaduría. No se conformará con ser asesor de uno de los candidatos. Su ego le dice que no puede dejar pasar la oportunidad. PML ha cometido el error de grandes boxeadores que no supieron retirarse a tiempo, en plenitud de facultades. “El poder obnubila a quien no lo tiene” (Giulio Andreotti).

*- El autor es investigador de El Colegio de la Frontera Norte.