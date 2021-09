Divas mexicanas, parte 1

La definición de diva es para una artista que tiene mucho mérito y fama, que en su arte, esencia y personalidad, destaca de las otras, originalmente se usó para las cantantes de ópera. En nuestro país a lo largo de los años se ha considerado diva, a aquellas actrices o cantantes que además de su talento, han creado un personaje enigmático, aspiracional y a veces, hasta arrogante e inalcanzable. De una belleza natural, de cuerpos alejados a la supuesta perfección de nuestra época, son pocas las actrices que entran en esta categoría y algunas no son conocidas por las nuevas generaciones. En el cine nacional se puede considerar como una de las primeras divas a la actriz Lupe Vélez, quien hizo más de veinte películas en Hollywood durante la década de los años 30. Después de su muerte a los 36 años por una sobredosis de barbitúricos, se creó toda una polémica y mitos alrededor de su fallecimiento. Dentro de sus películas más conocidas está ¨El Gaucho¨, ¨La Canción del Lobo¨ y ¨Mexican Spitfire¨. Otra actriz de la misma época fue Lupita Tovar, quién protagonizó la primera película sonora en México y me refiero a ¨Santa¨, rodeadade muchas críticas y censura porque la historia cuenta la vida de una prostituta. Otro filme con el que alcanzó fama fue la primera versión mexicana del vampiro ¨Drácula¨ de 1931. Tiempo después emprende la aventura en los Estados Unidos, pero no alcanzó sus objetivos anhelados. Dolores del Río es considerada como una de las divas mexicanas más exitosas en la meca del cine mundial, entró en el mundo del séptimo arte cuando no tenía sonido, hizo también teatro y televisión. Entre sus grandes éxitos está el filme ¨Bird of Paradise¨, así como ¨Flying Down to Río¨ junto al gran coreógrafo Fred Astaire. Dentro de los secretos de la actriz, está el que sostuvo un breve romance con el cineasta Orson Welles, quién es el creador de la cinta ¨El Ciudadano Kane¨, mientras ella sumaba en su carrera la filmación de ¨In Caliente¨ que tuvo locaciones en el famoso y lujoso Casino de Agua Caliente de la ciudad de Tijuana. En el declive de su carrera, debido a la edad, ya que antes una mujer arriba de 30 años, ya no podía ser la protagonista de una historia, fue convencida por el actor y director de cine mexicano, Emilio ¨Indio¨ Fernández de regresar a México y fue así que realizó ¨Flor Silvestre¨ y ¨María Candelaria¨, consideradas unas joyas del género conocido como ¨Realismo Mágico¨. Otro ícono del cine nacional es María Félix, nacida en Sonora y creadora del enigmático personaje de ¨La Doña¨. Actriz de una belleza única, destacó entre varias actrices tanto nacionales como extranjeras, que buscaban una oportunidad en la industria del cine mexicano. Su primera oportunidad llegó con ¨El Peñón de las Ánimas¨, donde conoció a Jorge Negrete y ya sabemos la historia, tiempo después filmó ¨Doña Bárbara¨, ¨La Mujer sin Alma¨, ¨Enamorada¨ y ¨Tizoc¨, entre otras. La personalidad de esta actriz es innegable, su vida de lujos y viajes alrededor del mundo, ha querido ser llevada a series biográficas y películas, pero aún no se ha cristalizado ningún proyecto. Ojalá pronto veamos algo en la pantalla chica o grande, sobre esta actriz que dejó una huella en el mundo de las ¨Divas¨ del cine. Su talento como actriz siempre ha sido cuestionado, pero de que llamó la atención, la llamó. Los espero el próximo viernes con la segunda parte, los invito a que me regalen un like en Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa y en Instagram estoy como danieldelatorretj, muchas gracias por su espacio y que tengan un excelente fin de semana.

*-El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución