Bien pude haber titulado mi columna de hoy como disparate; pero, en uso de mi pasión por el lenguaje, señalo que haber cambiado el lema de la UABC, sustituyendo “hombre por ser” (dizque con un propósito “de mayor inclusión”) es un soberano dislate.

Dejándose arrastrar por la moda del lenguaje incluyente para contrarrestar el sexismo y más concretamente el machismo; se trastocó en forma injustificada y lingüísticamente equivocada el lema institucional: “Por la realización plena del hombre” para que ahora se diga y se cante a los cuatro vientos: “Por la realización plena del ser”.

Con 13 votos en contra y 6 seis que francamente no entiendo cómo fue posible que se abstuviera; el rector contó con la complicidad de 118 desorientados miembros del Consejo Universitario que -sin duda- ya están inscritos en la historia de la máxima casa de estudios de Baja California por semejante desatino provocado -quizá- por indolencia, indiferencia o (no lo dude) supina ignorancia.

Lo afirmo porque en el Diccionario de la Real Academia, la primera acepción del concepto hombre es: “ser animado racional, varón o mujer” y la segunda, varón: “persona del sexo masculino”. Pero, tal vez, ni siquiera consultaron el tumbaburros.

De ninguna manera les quiero dar una salida a los ofuscados incluyentes, pero tendría algún sentido haber propuesto “por la realización plena del ser HUMANO” adjetivo que “casualmente” expresa: “Dicho de un ser que tiene naturaleza de hombre” ...

Más allá del significado inequívoco de las palabras; los transformistas “se montaron en su macho” para supuestamente darles su lugar a las mujeres. Lugar que nunca, en ninguna circunstancia, les sustrajo el lema original y ciertamente auténtico de la UABC.

LA PALABRA DE HOY: DISLATE

A partir del prefijo latino “dis” / des que significa separación por múltiples vías y “latum” del verbo latino “ferre” / llevar, producir: dislate significa despropósito o disparate. Y, no hay de otra.

EN EL CIBERESPACIO: LA OSADÍA DE LA IGNORANCIA

Fragmento de la columna, “Patente de corso” del escritor Arturo Pérez Reverte: “…se puntualizó en un informe sobre la corrección de los desdoblamientos tipo “diputados y diputadas, padres y madres, niños y niñas, funcionarios y funcionarias” señalando que tales piruetas lingüísticas son innecesarias; y que, pese al deseo de ciertos colectivos de presentar la lengua como rehén histórico del machismo social; el uso genérico del masculino gramatical tiene que ver con el criterio básico de cualquier lengua: economía y simplificación. O sea, obtener la máxima comunicación con el menor esfuerzo posible, no diciendo con cuatro palabras lo que se puede decir con dos. Esa es la razón de que, en los sustantivos que designan a los seres animados, el uso del masculino designe también a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos. Si decimos que los hombres prehistóricos se vestían con pieles de animales; o que en mi barrio hay muchos gatos, de las referencias no quedan excluidas, obviamente, ni las mujeres prehistóricas ni las gatas”. No aceptarlo es un severo dislate.