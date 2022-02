El ex seleccionado nacional Anthony Pedroza será el director deportivo de Zonkeys de Tijuana, tricampeones del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico. Anthony Lever Pedroza Durazo, nacido en Tucson, Arizona, toma el lugar de Jeffrey Jensen, quien nunca ejerció en el cargo, ya que se vino la pandemia y frenaron toda la actividad del Cibacopa.

En el 2020, cuando pararon, los Zonkeys alcanzaron a jugar tres partidos, de los cuales ganaron dos y los Mantarrayas se llevaron una victoria a La Paz, Baja California Sur.

Por cierto, Mantarrayas no estará en la temporada que arranca el 30 de marzo, ya que fueron el único equipo, de los nueve que estaban listos en el 2021, que declinó participar.

En su momento, apuntamos que Jeffrey tiene todo para hacer una buena labor como director deportivo del equipo local, le sabe al tema y tiene muchos contactos entre la gente del básquetbol.

Organizaba un evento binacional con estudiantes de preparatoria, algo así como un show case, pero de básquetbol, invitando a los entrenadores de los equipos universitarios. También fue parte de quienes fundaron la OEBA, organización que tenía el mismo formato de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano, que le agregaron Baja California.

En esa OEBA mucho tuvo que ver Víctor Duarte Sigala, aprovechando su experiencia como máximo dirigente de OEFA. Ignoramos si Pedroza ya ha tenido trabajo de oficina, pero si lo hace como juega en la cancha, tiene el éxito asegurado y debe entregar buenas cuentas a la directiva.

Pedroza tiene experiencia en el básquetbol europeo, ya que piso las duelas de Francia, Bosnia y Croacia.

También en el baloncesto profesional de Estados Unidos, la NBA, como parte de los San Antonio Spurs.

Más cerca, jugó en Venezuela y en México, con los Soles de Mexicali en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y también en la Liga Estatal de Chihuahua, en la que hay muy buen nivel.

Enfundado en la camiseta de México, Pedroza participó en las competiciones de FIBA América en el 2003, 2005, 2007 y 2009, siendo uno de los estelares del equipo.

De cara a su participación en la temporada 2022 del Cibacopa, Zonkeys hará pretemporada en Tijuana y en Estados Unidos, pero están esperando que Pedroza les confirme cuáles serán los rivales que enfrentarán “al otro lado”.

Pedroza es esperado en Tijuana en las próximas dos semanas y de inmediato ponerse al tanto de los trabajos que ha realizado el equipo.

Como apuntamos líneas arriba, la temporada del Cibacopa inicia el 30 de marzo y Zonkeys tendrán una serie de tres partidos ante los Astros de Jalisco, única organización que tiene franquicia también en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, así que, en la Perla de Occidente, hay deporte ráfaga muchos de los meses del año.

La quinteta de Tijuana ya realizó el try out para seleccionar a los jugadores juveniles y locales que tendrán oportunidad de buscar un lugar en el equipo que jugará la temporada.

Los refuerzos serán pura cara nueva, ya que no regresa ninguno de los jugadores que estuvieron en temporadas anteriores. El espacio para los Apuntes se ha terminado y hasta aquí llegan…por hoy, no está de más recomendarles que se sigan cuidando, usando cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, no confiar demasiado con eso del semáforo en verde.