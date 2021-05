Digitalización de las empresas

La digitalización es un proceso en el cual las empresas incorporan la tecnología para mejorar el desempeño, aumentar su alcance y garantizar mejores resultados.

Estamos hablando de un cambio estructural en las organizaciones, si se habla de “digitalizar” tiene que contemplar todas las áreas de la empresa porque cada una juega un papel importante en la integración. Para que de resultados tiene que ser así, nada de “voy a poner un software para ventas” y después vemos como lo integramos. No.

Los seres humanos tenemos dificultad con aceptar los cambios, de hecho en los levantamientos de información que hemos hecho en varias empresas, esa es una constante “mis compañeros no aceptan tan fácilmente los cambios”, tomando en cuenta esta situación, para empezar con ese proceso tenemos que contar con todos y cada uno de los colaboradores, empezando por la cabeza principal, si la persona responsable de toda la empresa empieza a delegar y no se involucra, mejor ni empiecen, no va funcionar o se van a tardar hasta el punto de considerar darse por vencidos.

Cuando nos referimos a la digitalización, empezamos a escuchar palabras como “blockchain”, “bitcoins”, “big data”, pero hablemos de lo básico, con ejemplos reales y alcanzables.

¿Por dónde puede empezar una PyME su proceso de digitalización?

1. Administración: implementando un ERP, si Usted no tiene un software de gestión de los recursos de la empresa es un buen lugar desde donde empezar porque se obligarán a empezar un sano control en tu empresa. Hay muchos en el mercado, debe de conocerlos para ver el que mejor se adapte a su empresa. Objetivo: disponer de la información de la administración de los recursos de la empresa en tiempo real para la toma de decisiones.

2. Marketing: tomar control de la comunicación digital con todo lo que esto incluye: sitio web, redes sociales, contact center, el uso de códigos QR, simplemente el uso del whatsapp business. Ventas en línea e-commerce o empezar por Marketplaces. Es muy extenso el tema pero le quiero dar la idea general, ¡ojo! es muy necesario el CRM, software de gestión de la información de sus clientes, que tiene que estar integrado a su ERP. Objetivo: asegurar la información de la marca, interna y externa, de los clientes y del mercado en tiempo real para la toma de decisiones.

3. Ventas: softwares de venta, obvio integrado al ERP y herramientas de supervisión (forms, apps). Objetivo: asegurar la información de las ventas en tiempo real para la toma de decisiones.

4. Capital humano o recursos humanos: el e-learning (capacitación en línea), herramientas de colaboración en línea para la productividad. Ya si ofrece trabajo remoto ¡mejor! Objetivo: asegurar la comunicación integral con el capital humano.

La digitalización de la empresa nos brindará toda la información necesaria para tomar acciones, hará que la comunicación fluya y se agilicen las tomas de decisiones. Sin información no hay estrategias.

Hay mucho tela de donde cortar el jueves estaremos hablando de eso en el programa en vivo y daremos becas porque se viene un programa de digitalización para las empresas, es una primicia.

El 2020 nos enseñó la importancia, pero sobre todo la urgencia de la digitalización de las empresas, lo único que tenemos que hacer es llevarlo a cabo. Yo le ayudo, nos vemos el jueves.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.