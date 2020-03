Díganle a Marcelo Ebrard que regrese por Blanquita

Una pandemia leve podría parecerse a una epidemia grave de influenza estacional o habitual, pero una pandemia grave está resultando en catástrofe económica y social, aunque todavía no hemos visto los últimos resultados.

Aunque es difícil prevenir que una pandemia grave llegue a nuestra zona, los gobiernos locales y sus equipos deben prepararse para reducir el impacto.

Si un país no está adecuadamente preparado, una pandemia grave no solo causará muchos casos de enfermedad y muertes, sino que también impactará al país, a los municipios y a las familias económicamente. El gobierno solo no puede preparar a la nación para una pandemia; este reto requiere también de toda nuestra ayuda, pero también todos Mexicanos requerimos del apoyo gubernamental.

Difícil situación presentan los paisanos varados en otros países por diversos motivos, el resultado es el mismo, abandono de autoridades de nuestro país, insuficiencia económica y de reservas para seguir en el extranjero, a continuación un ejemplo de los muchos que debe haber en el mundo.

Recientemente el presidente de la república Peruana, Martín Vizcarra, manifestó "Estamos haciendo el retorno y la repatriación de peruanos con nuestros aviones. Ya está viniendo el primer vuelo de Estados Unidos con peruanos que fueron registrados en el consulado y que no pudieron venir porque la restricción los agarró en pleno viaje…"

Por su parte en nuestro país el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que las aerolíneas apoyarán en el traslado de los 400 mexicanos varados en distintas ciudades de Perú luego del cierre de fronteras por el Covid-19. En Twitter, el comunicado oficial: “Marcelo Ebrard C. Agradezco el apoyo del Gobierno de la República de Perú y el compromiso de Interjet para facilitar el retorno de nuestros compatriotas. Muchas gracias!!!” pero en la misma publicación las opiniones son : ¿y para Cusco?, “Qué pasará con los que estamos en Cusco? No tenemos manera de llegar a Lima!!! Ayuda!!!”; pero tampoco los de Lima están en la gloria.

Ahí en Lima Perú, se encuentra “Blanquita”, una tijuanense por adopción, que en aras de capacitarse en el área de la salud, acudió a Perú para obtener conocimientos especializados y regresar a esta frontera con la intención de ayudar a los tijuanenses, es el hecho que junto a otros cinco mexicanos: uno de Querétaro, otro de Guanajuato y tres del Estado de México, se encuentran varados en el aeropuerto de la ciudad de Lima Perú, donde permanecían hasta que les pidieron amablemente que se retiraran.

Sí fueron escuchados en la embajada Mexicana, donde solo tomaron sus datos de manera estadística, para saber que se encuentran varados pero la respuesta es la misma: No depende de ellos sino de la aerolínea, a la que por cierto ya le compraron boletos para salir de Lima en dos ocasiones.

Varios países están ayudando a sus connacionales, para los mexicanos la ayuda no alcanza para todos.

La realidad es que "Blanquita" está varada en Lima, sin dinero ni reservas.