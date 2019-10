Difícil el desarrollo de negocios con la reforma fiscal propuesta

Se ha recibido la propuesta de Ley de ingresos para la Federación, la cual, en términos simples, no es otra cosa, más que la propuesta de rubros a través de los cuales, año con año la Secretaría de Hacienda propone para la captación de recursos.

El gobierno actual, justifica los cambios fiscales proyectados con lo propuesto con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que presenta el proyecto contra la Erosión Base Imponible y el Traslado de Beneficios, donde México ha participado activamente desde su desarrollo hasta la implementación, en este proyecto se presentan cambios fiscales para el ISR (Impuesto Sobre la Renta) IVA (Impuesto al Valor Agregado) IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) entre otras medidas que inhiben la evasión fiscal.

La meta de recaudación es ambiciosa, sin embargo desde el sector empresarial consideramos que analizando a detalle, su implementación perjudicará, en primer lugar a los sectores más vulnerables, aquellos proyectos que están iniciando y que de acuerdo a las modificaciones, no podrán (por ejemplo) compartir un mismo domicilio fiscal, tal es el caso de las incubadoras de negocios cuya intención es precisamente fortalecer los negocios compartiendo gastos hasta que se encuentren en posibilidad de independizarse.

Algunos otros riesgos que anticipamos es el derecho que se reservará el SAT para no otorgar la FIEL o para cancelar sellos digitales por múltiples razones, al día de hoy existe un rezago, que de acuerdo a las propias palabras de los titulares es por falta de personal, ¿qué sucederá cuando haya un rezago en la reactivación de la FIEL o de sellos digitales? El hecho de no poder facturar retrasa en diversos sectores el desarrollo económico.

Por otro lado, se crea una gama de esquemas reportables, solo por “pensar o concebir un ahorro fiscal” el contribuyente debe dar avisos al SAT, también deberá informar sobre sus asesores fiscales y éstos a sus clientes, es decir todos nos convertimos en fiscalizadores unos de otros.

Uno de los cambios propuestos que consideramos más graves es la elevación a “delincuencia organizada” la defraudación fiscal, después de un monto emitido por la misma SHCP y sin derecho a fianza, si bien consideramos importante las medidas recaudatorias, contribuyen a inhibir la evasión, pero también ahuyentan a posibles inversionistas y lo que es peor, desmotiva a que el porcentaje de negocios que trabajan en la informalidad quieran pasar a formar parte del catálogo de contribuyentes y contribuir de manera formal el pago de sus impuestos.

Nuestro llamado es a nuestros Diputados Federales, a que analicen a detalle esta propuesta y realmente tomen conciencia antes de emitir su voto, pedimos su representación a favor de un verdadero desarrollo económico y una reforma que contribuya a promover e incentivar la inversión, evitando lo contrario.

Los organismos que representan el sector empresarial organizado, estaremos atentos a ustedes, confiando que su análisis y decisión realmente será en beneficio de sus representados.



*El autor es presidente del Consejo Coordinador Empresarial.