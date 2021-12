Diferencias entre Ayala y Canaco

Tal parece que el pleito entre el Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, y los miembros de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ensenada, va para largo. Cabe recordar que todo comenzó cuando se llevó a cabo la toma de protesta de Rafael Chávez Montaño como presidente de dicha cámara.

En esa ocasión el Alcalde no pudo acudir y en su representación acudió su asesor, Carlos Ibarra Aguiar, pero el funcionario señaló que no le asignaron un lugar en el presídium y lo mandaron a una de las mesas más alejadas, lo que generó su indignación y decidió abandonar el lugar. Luego, hace unas semanas fue Jorge Menchaca Sinencio, vicepresidente de la región Noroeste de la Confederación de Canaco, quien acusó al gobierno municipal de estar llevando a cabo actos de hostigamiento en su contra. Pues todo esto al parecer no le ha caído en gracia a Ayala Robles, pues hace unos días se llevó a cabo el arranque del operativo “Diciembre Seguro” en el que tradicionalmente se invita al Presidente de Canaco, sin embargo, en esta ocasión ninguno de los miembros de esa cámara fue requerido.

“En grupos o en cámaras empresariales están metidos personajes… y están trabajando para su proyecto político en específico, en vez de velar por el comercio, hacer reuniones, asambleas y demás, se la pasan atacando al gobierno porque tienen intereses particulares.

“Yo en un momento formé parte de Canaco porque estábamos en contra de que un grupo la tuviera secuestrada por mucho tiempo y no daban cuentas, no había transparencia y se pasaban la bolita entre uno y otro, cuando ellos quieran dialogar y platicar y no estar atacando los vamos a atender, pero yo no me voy a quedar callado”, expresó Armando Ayala.

Por su parte, el Presidente de Canaco Ensenada, Rafael Chávez Montaño, confirmó que no recibió una invitación para participar en el evento pero aseguró que lejos de temas políticos, la seguridad es lo importante y lo que se debe privilegiar.

“Para nosotros lo importante es que el operativo se haga y que los comercios gocen de la protección que el gobierno les brinda, si él no nos quiere invitar pues no vamos, no pasa nada, lo verdaderamente importante es que se realice el operativo. “Seguimos teniendo problemas no es nuevo, los problemas en seguridad siguen cada vez más fuertes, hemos tenido asaltos a comercios e incluso hasta un asesinato afuera de un comercio en la calle primera”, declaró el líder empresarial. Así que por lo que se ve, la relación seguirá ríspida

SEÑALAN EN REDES A POLICÍAS

Las quejas por presunto abuso policiaco y extorsión en Rosarito son un tema recurrente, en las redes sociales las denuncias son el pan nuestro de cada día, algunas de ellas hasta con videos donde se da cuenta del actuar de los agentes y de la indefensión de los detenidos. Las autoridades aseguran que en realidad “no son muchas las quejas” que llegan al escritorio de la Sindicatura, las razones son varias, pero quizá las más importantes son el burocratismo y el hecho de que muchas de las víctimas son visitantes extranjeros, a quienes lo que menos les interesa es seguir el intrincado y lento camino de la queja y sí correr de regreso a su lugar de origen.

El sector empresarial ha dado cuenta en muchas ocasiones de lo preocupante que resultan estas prácticas, pues afectan la imagen del municipio al que le ha costado mucho trabajo dejar la etiqueta de inseguridad, de la cual no se ha desprendido y con estas denuncias está lejos de lograrlo. Dicen que el cobro de cuotas que los agentes deben entregar a sus jefes al término del turno de trabajo los obliga a detener a diestra y siniestra a los viajeros, sobre todo a aquellos conductores con placas americanas, algo que es ya cotidiano en los principales bulevares de la ciudad.

Ahora hasta los policías comerciales detienen a los conductores por una supuesta falta de tránsito y según se asegura, también los inspectores de la Dirección Municipal de Transportes, le entran a esas tareas, bajo el el cobijo de la impunidad. Sin duda, falta mucho por hacer pero quizá parte del remedio se encuentre en meter orden al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde arriba.