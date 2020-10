Diez pasos para hacer una promoción

Varias historias de terror he escuchado de marcas que se equivocan y publican ¡cada cosa! desde televisiones a cien pesos, hasta recámaras a 900 pesos ¡si! he visto de todo, por eso decidí en esta época donde todo mundo empieza a poner ofertas y promociones, publicar los 10 puntos que debe usted considerar antes de publicar una promoción.

Paso 1. Descripción de la promoción: De que se trata la promoción o la oferta, usted tiene que tener bien clara la descripción, si no se puede explicar fácilmente quiere decir que tiene grado de dificultad y que probablemente no se va a entender. Mantenga las las cosas simples, de verdad le digo, hay veces que se necesita un perito para descifrar las instrucciones.

Paso 2. Título publicitario. Un gran título que contagie a la acción, es la frase con la que se va a dar a conocer por lo tanto tiene que ser de fácil recordación.

Paso 3. Logística. ¿Cómo funciona? ¿cuáles son las reglas? Específicamente que tiene que hacer la persona para redimir la promoción, explique paso a paso la promoción y tiene que incluir este texto en las piezas publicitarias. Que no quede ninguna duda de la logística.

Paso 4. Fecha de inicio. Publique la fecha de inicio y por el amor de Dios, déjeselo saber a su equipo, ya me tocó que un abarrotero le pidiera al vendedor la promoción de su marca y éste con cara de ‘what’, recuerde ¡todos a bordo!

Paso 5. Fecha de vencimiento. ¿Válido hasta? ponga una fecha o hasta agotar existencias, si no lo hace ahí le van a andar reclamando 2 años después.

Paso 6. Restricciones. "Esta promoción es válida para equis producto", "No es válida con...", "No aplica para...", pero siempre, SIEMPRE, publique el texto "aplican restricciones". Recuerde que absolutamente todo lo que publique está en la obligación de cumplirlo por ley.

Paso 7. Garantía. Cumpla lo que promete.

Paso 8. Imagen promocional. Maneje una misma imagen promocional en los medios de comunicación elegidos e incluya el título publicitario.

Paso 9. Capacidad de respuesta. ¿tiene suficiente stock? es importante determinar la capacidad de respuesta.

Paso 10. Presupuesto. Determine cuánto va a invertir en esa promoción, tanto para llevarla a cabo como para darla a conocer.

Ojo con las promociones en Facebook, evite estas prácticas: "dale like, etiqueta y comparte", está penalizado por Facebook, no les gustan este tipo de publicaciones y te castigan quitándote tráfico. No lo haga.

Si usted tiene dudas sobre poner una oferta sobre precio o porcentaje, siga esta regla: “Si tu producto, servicio o producto digital vale menos de 1000 pesos pon el descuento en porcentaje. Ahora bien, si tu producto vale más de 1000 pesos pon el descuento en números enteros.”

Yo no inventé la regla, pero es un ‘consejo’ que dan todos los gurús.

Evite hacer sentir engañada a la gente ¿a que me refiero?, cuando publicamos una oferta, automáticamente le hacemos pensar a nuestros clientes que les estuvimos 'cobrando de mas', siempre que planee publicar una oferta asegúrese que esté justificada, que los clientes realmente estén convencidos que NUNCA JAMÁS volverás a publicar esa maravillosa oferta (bueno, posiblemente hasta el año siguiente), la oferta debe de despertar el sentido de urgencia.

Mándeme sus promociones ¡soy compradora compulsiva! :) sígame en redes sociales.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.