Diciembre por la seguridad

La seguridad es un asunto fundamental para vivir en paz, en libertad y democracia. Para trabajar, estudiar, y convivir con la familia y los amigos. Hoy vivimos momentos de inseguridad y angustia. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan esfuerzos para combatir al crimen organizado y a toda forma de delincuencia. Los esfuerzos aún, no son suficientes, porque aunque algunos medios y comentaristas dan las cifras de muertos y crímenes al actual gobierno federal, esas cifras, muertos y crímenes, no nacieron ayer sino en los regímenes corruptos del pasado. Son actualmente, como si una estampida de bestias salvajes, que vienen desde hace tiempo, invadieran las praderas del actual gobierno y éste tratara de detenerlos. Por eso yo digo, que los asesinatos actuales, los cárteles viejos y nuevos, el crimen organizado y las tradiciones de corrupción y las leyes hechas a modo para proteger a los corruptos, son hijos e hijas (como se dice hoy) de tantos años de abandono del país a la injusticia y la deshonestidad. Los corruptos de ayer, atacan hoy a los que quieren limpiar al país y a la región. Una tarea importante es sin duda, la lucha por desaparecer los llamados minicasinos o maquinitas de apuestas, dirigidas principalmente a los niños y jóvenes, que no pueden entrar a los casinos de adultos a despilfarrar su dinero o el dinero de sus padres, para alimentar la fortuna de los explotadores del vicio y la estupidez humana. Los lugares donde se instalan los minicasinos, la mayor parte tiendas y extiendas de abarrotes, son verdaderos garitos, centros de distribución del narcomenudeo y escuelas de corrupción de menores. Durante años la entonces PGR y las policías estatales y municipales, trataron de combatir esos minigaritos, pero más tardaban en cerrarlos e incautar los aparatos, que en abrirse los locales y reponer las máquinas. Los propietarios de los locales muchas veces ni metían las manos. Alguien pagaba las multas, alguien sacaba los amparos y todo volvía a ser normal. Alguna vez comentaba un propietario de unos abarrotes, que se le obligaba instalar las maquinas, con amenazas. Lo que significa que intereses oscuros están atrás de este negocio, para dañar a la juventud. Por eso, la campaña debe ser multifuncional, con la ley y la acción policíaca.

Aclaración importante

Por ética personal, con todo respeto, debo aclarar errores cometidos en la edición de esta columna: En el pésame a la apreciable familia Mares Cossío, dimos equivocado el nombre del Sr. Mares cuyo nombre correcto es: Irineo Mares Muñoz (qepd). Y las fechas correctas sobre el nacimiento y defunción del primer cronista de Rosarito, Lic. Conrado Acevedo Cárdenas, son: Nacimiento en Tijuana, 31 de diciembre de 1933. Fallecimiento en un hospital de San Diego, 22 de diciembre de 2016. Y no como publiqué los lunes 2 y 9 en efemérides de diciembre.

* El autor es catedrático de la Universidad de Tijuana, Cronista de la ciudad.