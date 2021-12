Dichos y frases

Nuestro país es famoso por sus dichos y en los últimos años también nos hemos distinguido por frases expresadas por políticos sin cultura y poca gracia.

La palabra DON (para referirse a una persona mayor o por simple respeto) tiene sus orígenes desde época del virreinato y hacía referencia a personas de la alta sociedad, o sea “De Origen Noble” de allí su abreviatura. Sabían que llamarles Pepe a los de nombre José, es por el Señor San José.

Porque al no ser el padre biológico de Jesús, entonces se le denominaba como Padre Putativo (padre adoptivo) y se firmaba como P.P. de ahí, por qué José es Pepe. La palabra que utilizamos como “Bisteck” en realidad es la mala pronunciación del pasado, al no poder decir de manera correcta “beef steak” al pedazo de carne. A María Jesusa le decían Chuchita. ¿Era de la servidumbre en una hacienda, y cada vez que iba al mercado, era bondadosa y hacía las compras de la Hacienda, pero llegaba a la casa sin nada, entonces le preguntaban y el dinero y la mercancía? A lo que ella respondía “es que me bolsearon”. De ahí la frase: “A Chuchita la bolsearon.:

“El sordo no oye, pero bien que compone.” Hace referencia a Beethoven ya que él era el mejor compositor de su época, pero padecía sordera. La palabra Guacamole, viene del náhuatl “ahuacamolli”, formado por “ahuacatl” (aguacate), y “mulli” (salsa): “Vas Hecho la mocha.” Viene de la época de la Revolución, cuando se tenía que enviar un mensaje importante se utilizaba el tren como medio de transporte, ¡pero le quitaban los vagones donde se llevaba la mercancía, y solo quedaba la cabina y las bases donde se montaban los vagones para que el tren tuviera más velocidad! Cuando uno dice “me voy a bolear los zapatos” Es por que antes la grasa venía en forma de bola y los que lustraban los zapatos decían “le doy bola” o “quiere bola” y ya después se usó la palabra bolear. ¿Saben por qué nosotros, al agarrar el teléfono contestamos: “bueno”? porque al inicio de la existencia de los teléfonos la señal se iba muy seguido y al comunicarte con una persona, al llamarle le decías: “bueno”, y si te escuchaba bien es que había buena señal y ya te respondía con un “bueno” como señal de que el servidor estaba bien o bueno. ¿Saben de dónde viene el dicho “un ojo al gato y otro al garabato”? Pues les diré.

El objeto dónde se cuelga la carne recién cortada de la res se llama garabato que es una especie de gancho. Entonces los gatos estaban muy atentos cuando los carniceros o personas comunes colgaban la carne de res para que se desangrara. Entonces tenían que “echar un ojo” al Gato (para que no se comiera la carne) y otro al “Garabato” (Gancho donde estaba colgada la carne). Frases recientes que ya no se olvidaran, Con relación al uso del cubrebocas, “sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve”, “Con relación a los datos estadísticos expresados por Inegi a pregunta expresa ahora se contesta “tengo otros datos”, la aportación en efectivo para las campañas políticas ya no se llaman “moches”, ahora se llaman “aportaciones” para el movimiento.

“No son mentiras, peros son verdades exageradas”, “Me canso ganso”. “Yo no me voy a divorciar del pueblo; vamos a estar siempre juntos” “Tengo las riendas del poder en las manos” “Un negocio jugoso ilícito siempre lleva el visto bueno del presidente” “yo ya no me pertenezco, le pertenezco al pueblo” “yo no vacuno ni a mis nietos”” Yo solo soy la directora de Metro, ante el colapso de la línea 12 del metro.

Fuchi caca, los voy a acusar con sus mamás o con sus abuelitas si no se portan bien, con relación a la delincuencia organizada. Señor, los empresarios están irritados, pues que se pongan talco. Parte de nuestra historia.