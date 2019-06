Dice que se mensajean

Luego de que Arturo González Cruz, alcalde electo, dijera que no ha tenido comunicación con el alcalde en funciones, Juan Manuel Gastélum, al ser cuestionado, éste dijo que sí, que se han mensajeado.

Gastélum Buenrostro dijo que con González Cruz tiene una relación cordial, pues se conocen desde chiquitos.

Así que dijo que sí se ha mensajeado con él, además de que anunció que el 1 de agosto empezarán con la transición.

Comentó que ellos se están preparando con la documentación que se requiere y que serán transparentes.

Por otra parte, otro que abandona el barco a unos mese de terminar la administración municipal, es José Rito Portugal, quien se venía desempeñando como director de Protección Civil Municipal.

El Alcalde informó que recibieron la renuncia de su parte por motivos personales y aunque no tienen investigación por corrupción, correspondería a la Sindicatura Municipal revisar su expediente.

Sin lugar

Ante el anuncio a nivel federal de que los migrantes que soliciten asilo a EU seguirán llevando el trámite en México, el director de Atención al Migrante, César Palencia Chávez, dijo que no cuentan con los espacios suficientes para recibirlos.

En la actualidad hay poco más de mil espacios disponibles en los 16 albergues en la ciudad, así que si llegan más de esa cantidad, deberán buscarles otra opción.

Hasta la fecha los organismos que atienden a los migrantes no han tenido contacto con la administración federal, como para que les digan cuál será el proceso o la forma en que van a estar atendiendo a los centroamericanos.

Por su parte, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado del Gobierno Federal en Baja California, se mostró tranquilo sobre el tema de la llegada de los migrantes y no cree que habrá una crisis por ello.

Dijo que ese tema será atendido por el Instituto Nacional de Migración y que vendrán elementos de la guardia nacional a vigilar el proceso de arribo de los migrantes.

Comentó que todos los migrantes que lleguen hasta esta frontera tendrán un permiso de trabajo para que puedan laborar en lo que realizan su trámite, por lo que no consideran que será necesario habilitar albergues.

Sin embargo, en aso de que esto se requiera, será la Federación quien se encargue y habilite con todo lo que esto conlleva.

Ruiz Uribe hizo un exhorto para la población no haga caso al rechazo o comentarios de odio hacia los migrantes, sobre todo si vienen de ciertas personas que solo buscan aprovecharse del tema.

Alcaldesa de calle

A pesar de no contar con experiencia en administración pública, Aracely Brown Figueredo, alcaldesa electa de Rosarito, dijo que eso no la pone en desventaja.

En entrevista exclusiva con FRONTERA, mencionó que fue la candidata más impugnada y aún así ya tiene su constancia de mayoría consigo.

Durante la campaña fue duramente atacada, incluso con cuestiones que tuvieron que ver con su vida personal, a lo que ella dice que hacía caso omiso.

Dijo que no será una alcaldesa de oficina, sino que seguirá en las comunidades, escuchando a los rosaritenses.

Adelantó que en los próximos días dará a conocer más nombres de su próximo gabinete, pues dice que con algunos que ya dio a conocer se ha hecho revuelo, así que ha preferido esperar más.