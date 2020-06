Deuda con o sin pandemia

Mil millones de dólares para la Política Nacional de Inclusión Financiera en tiempos de pandemia

El Mtro. José Antonio Sordo opina que al Estado Mexicano le fue aprobada una línea de crédito de 1000 millones de dólares, por parte del Banco Mundial a través del (IBRD) The International Bank for Reconstruction and Development, el cual fue creado en 1944 para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

Ahora bien, en materia de deuda pública el artículo 73 de la CPEUM, en su fracción VIII permite al Congreso de la Unión autorizar al Ejecutivo adquirir deuda cuando esta derive de una declaratoria Presidencial de emergencia, en términos del artículo 29 de la misma constitución.

Es el caso, que la declaración de emergencia (D.O.F. el 30/03/2020), fue hecha por el secretario de Salud y en términos del artículo 4to. de la CPEUM.

Lo que hace constitucionalmente imposible que se contrate deuda por y para combatir la pandemia del COVID-19, por lo menos, no directamente por tal supuesto.

No obstante, el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio, expresó en su cuenta de Twitter que el préstamo se adquirió para políticas inherentes al desarrollo, las cuales no tienen un destino específico, aunque el crédito fue expedido dentro del programa COVID-19 financial access. Además, ante el BM (Banco Mundial) indicó que tendría como finalidad ampliar el mercado del sistema financiero en México, esto es, hacer al sistema financiero más incluyente, mediante la diversificación de más y mejores productos y servicios financieros, como base toral del crecimiento económico y bienestar social, facilitando el acceso a crédito a los sectores social y privado.

Dentro de las prioridades destacan: a) Facilitar el acceso a medios electrónicos financieros; b) Apoyos para manejar mejores obligaciones de sus créditos; c) Mejorar la infraestructura financiera; d) El uso de pagos digitales; e) El acceso a los sistemas financieros para: Grupos vulnerables, ancianos, indígenas, jóvenes, hacer más reducida la brecha entre hombres y mujeres, Micro, pequeñas y medianas empresas; f) Acceso a crédito; g) Mejorar la información biométrica digital; entre otras.

Tales políticas son concurrentes con la Política Nacional de Inclusión Financiera (anunciada por “SHCP y BANXICO” marzo 2020) la cual fija metas para el 2024 y se adecua a lo dispuesto por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) publicada el 9 de marzo de 2018.

En este movimiento existe una grave omisión del ejecutivo, al no lo realizar el presidente la declaratoria, siendo el quien debió haberle realizado; en cambio lo realizo un subordinado quien carece de facultades para restringir garantías, esto hace que sea un préstamo digamos “ordinario” y no para respaldar la crisis económica y social desencadenada por la pandemia global Covid-19

En conclusión, dichos recursos serán utilizados para facilitar instrumentos de deuda para el sector privado y social del país, ahora que urge endeudarse… El crédito no es para el pueblo, sino para establecer mecanismos que le permitan al pueblo, hacer efectivo, su sagrado derecho humano a endeudarse con la banca, para aliviar la pobreza, aunque solo modernice esta.

* El autor es coordinador del área pericial del Injus.