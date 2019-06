Desvergonzada

Por el derecho a la libertad de expresión.

La calle Huetamo está aproximadamente a un kilómetro de distancia de la Presidencia Municipal de Tecate. Tiene más de 60 años de ser vialidad. Se ha convertido en la llamada vía rápida que comunica a varias colonias del Sur de la ciudad, y es un alivio de tránsito para los dos centros comerciales más importantes. Durante las 24 horas de todos los días, el flujo automovilístico es constante en ambas direcciones. Como es una pendiente de unos 35 grados, las velocidades de subida y de bajada no son las normales, los carros pasan muy rápido y por ese motivo han ocasionado varios accidentes no fatales hasta ahora. La vialidad tiene menos de 12 metros de ancho, por lo cual, reglamentariamente, debe de ser de un solo sentido. Pero, aunque lo hemos solicitado en varias ocasiones, las autoridades municipales no lo han cambiado, ni han puesto reductores de velocidad o topes. Les vale.

Los que habitamos en estas colonias surcadas por la Huetamo somos descendientes de los fundadores de la ciudad o tenemos muchos años viviendo aquí. Hemos participado en todas las elecciones municipales y votamos en ellas, por quienes nos convencieron o por los candidatos del partido al cual pertenecemos o no. En todos los casos nos prometieron venir a pavimentar cuando hubieran triunfado, sin embargo, no lo han hecho. La última vez que trabajaron en nuestra calle fue hace más de seis años, utilizando materiales de baja calidad. Como candidata, la corrupta alcaldesa Nereida Fuentes y el no menos podrido diputadete Benjamín Gómez se comprometieron a rehacer el pavimento, pero como siempre, fallaron a su promesa.

Ayer en la tarde, de una manera grosera y desdeñosa, la Alcaldesa mandó a una cuadrilla de jóvenes en un pick-up a rellenar de tierra los baches que nos castigan diariamente. Tuvieron que hacer varios viajes por las pésimas condiciones en las que se encuentra la calle. Ahora amanecieron las casas, los carros y los patios llenos de polvo, que, para nuestra desgracia, se seguirá acumulando. A la frustración que nos produce el no tener una calle digna, le agregamos ahora, el insulto de Nereida Fuentes al tapar con tierra los baches que, nos juró, iba a eliminar cuando fuera la presidenta municipal.

La Alcaldesa terminará su administración sin responder a las expectativas que sus seguidores tenían de ella. Las expresiones cotidianas sobre su desempeño indican la insatisfacción que la ciudad tiene de ella. Dejará en la impunidad a los dos ex presidentes que la precedieron y que endeudaron a la ciudad, que pagaron obras públicas sin que se realizaran, que cometieron peculado y se enriquecieron ilegal e inexplicablemente. No tuvo la decencia ni la dignidad personal de iniciar una investigación, prefirió protegerlos bajo su falda, antes que respetarse y proceder con dignidad femenina. La masculinidad fue más poderosa y la avasalló, ahora tendrá cuentas magras para que sus descendientes le critiquen su negativa conducta como funcionaria pública. Mientras, los que habitamos la calle Huetamo se la estaremos recodando…, perdón, la tendremos presente en nuestros pensamientos por su grosera actividad de tapar baches con tierra. Vale.



* El autor es Lic. En Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.