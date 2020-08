Destapa PAN aspirantes

Si bien ya se conocían varios de los nombres que suenan para ser los candidatos por parte del Partido Acción Nacional en las próximas elecciones de 2021, ayer el dirigente estatal del Partido “Kiki” Méndez dio un adelanto de los personajes que se manejan.

Los apuntados para la candidatura a la Gubernatura son Gustavo Sánchez, ex alcalde de Mexicali; el ex alcalde de Tijuana Jorge Ramos; también el ex alcalde de Tijuana Héctor Osuna Jaime; Ernesto Elorduy, presidente de la Coparmex en Mexicali, así como el presidente nacional de ese organismo, Gustavo de Hoyos Walther; son los perfiles que ya tienen la atención del PAN Estatal para el próximo proceso electoral.

Mientras que para la Alcaldía de Mexicali, el presidente del PAN en Mexicali, Antonio López Merino, señaló a la diputada Eva María Vázquez como una de las opciones para la candidatura; al ex diputado Andrés de la Rosa; así como a Gustavo Sánchez y Ernesto Elorduy, seguramente se definirán una vez que se elija al candidato a la Gubernatura.

Si bien no los mencionaron, en Tijuana suenan para la candidatura Julián Leyzaola, Jaime Martínez Veloz, David Saúl Guakil y el mismo Jorge Ramos; ahora solo queda esperar que pase el tiempo y se definan las cosas.

Estatutos de Morena

En Baja California, los pleitos por la dirigencia de Morena no terminan y mientras se definen las cosas, el ahora delegado del partido en Baja California, Ismael Burgueño Ruiz, señaló que su cargo no es ilegal y que seguirá en el puesto, aunque hay que recordar que hay un recurso legal en contra del nombramiento.

Por cierto, lanzó una pequeña “bomba” a los integrantes de Morena, luego de que señalara que los estatutos del partido señalan de manera muy específica que cualquier persona que busque una candidatura debe tomar licencia del cargo en el que se encuentre.

Y es que recordemos que la ley recién aprobada permite que los diputados, alcaldes y regidores en funciones hagan campaña sin dejar su cargo, el cual fue promovido y validado principalmente por los diputados de Morena.

Esta ley ha causado un rechazo por parte de diversos grupos políticos, de empresarios y de ciudadanos que buscan se realice un referéndum sobre el tema.

El dirigente señaló que independientemente de la decisión que hayan tomado los diputados, siempre deben regirse por los estatutos del partido.

Cada vez está más cerca el proceso electoral, que inicia el 6 de diciembre del presente año, y ya veremos cuál va a ser la actitud de los actuales funcionarios que de momento aún tienen la posibilidad de irse a buscar la reelección sin dejar su puesto, aunque claro, son los propios partidos los que otorgan la reelección.

Decepcionados

La falta de seguridad pública (con una cantidad histórica de asesinatos), así como la falta de proyectos de inversión y políticas de reactivación económica, han sido las grandes asignaturas pendientes que los empresarios de Ensenada le han reclamado a su alcalde Armando Ayala Robles.

Y es que desde el inicio de su gestión como presidente municipal, ha tenido muchos problemas tanto en su cabildo, como en las críticas férreas que empresarios de todo ramo han vertido en su contra, muchos recuerdan por ejemplo cómo la Coparmex y el CEE criticaron a Ayala por retirar los filtros sanitarios que había para entrar a Ensenada, ahora el puerto está con problemas de Covid.

Ciertamente, dicen que los hombres de negocios han visto de mala manera las aspiraciones que Ayala tiene de convertirse en candidato a Gobernador, pues dicen que si para una ciudad “no tan grande” Ayala tiene graves problemas para evitar que le estallen las cosas en las manos, ahora como un eventual candidato a Gobernador podría no ser bueno para la Entidad, pues todavía queda mucho a deber en Ensenada.