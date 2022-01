Destaca Tijuana

Iniciando el año Tijuana ya destaca, de acuerdo a las expectativas económicas de la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez, en al menos tres rubros.

El primero es que Tijuana será la ciudad que mayores recursos recibirá por concepto de la regularización de los autos "chocolate" y que de acuerdo a lo planeado serán aplicados en bacheo exclusivamente.

El segundo es que actualmente la ciudad es la que reporta la mayor inversión en la industria maquiladora con una cifra histórica de mil 924 millones de dólares en los primeros 10 meses del 2021.

El tercero, que Tijuana es la segunda ciudad en generación de empleos del país con 266 mil el año pasado, razones todas para estimar que el 60% de la economía estatal se genera aquí, ayudando a consolidarla como una de las más importantes del noroeste del País.



Presenta plan

Al parecer ya está todo listo para que hoy en punto de las 11:30 horas, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, realice una sesión plenaria informativa en el Teatro Benito Juárez, para presentar el Plan de Blindaje 2022.

De acuerdo a sus allegados, la idea es que varios de los directores del Ayuntamiento informen ante empresarios y sociedad civil, qué es lo que han hecho desde sus dependencias para frenar la violencia en el Municipio.

Es que a pesar de que el año pasado la mayoría de las cifras de delitos fueron a la baja, en los últimos días ha preocupado la cantidad de balaceras registradas en Ensenada, tal como la ocurrida el fin de semana en el que una pareja de jóvenes fue víctima de un ataque con arma de fuego.

Serie del Caribe

El estadio de Beisbol de Mexicali, El “Nido de los Águilas” albergará de nueva cuenta una Serie del Caribe para el 2025, por lo que tendrá una segunda justa invernal caribeña en su historia, por lo que Dio Alberto Murillo Rogers ha ido cumpliendo poco a poco algunos de sus sueños en el Rey de los deportes.

Para llegar a la primera Serie del Caribe en Mexicali, se realizó una importante inversión en infraestructura, no solo en el estadio, sino en la ciudad, para ser específicos en la entrada a Mexicali, así como en la calzada Cuauhtémoc.

Por cierto, algunas de las obras fueron dirigidas por el actual secretario de infraestructura del Estado, Arturo Espinoza Jaramillo, varias de ellas principalmente en el Estadio de Beisbol; ahora con el anuncio de que Mexicali tendrá una nueva experiencia beisbolera, habrá que ver cuales son los planes estatales y municipales en cuanto a infraestructura.

En la calzada Cuauhtémoc en gran parte de la vialidad se puso todo el cableado eléctrico y telefónico de manera subterránea, así como se mejoró la vialidad y se embelleció la zona hotelera de la ciudad.

Un punto a destacar es el sector hotelero ya que en el lejano 2009, Mexicali no tenía una capacidad hotelera tan abundante como la tiene ahora, con distintos hoteles de buen nivel, por lo que en ese aspecto no habría problemas.

Por lo pronto la directiva emplumada tiene un par de años para empezar a formar un equipo competitivo, además de trabajar en el Estado para que dicha Serie del Caribe sea completamente local teniendo al equipo de casa representando a México, así como el “Nido de los Águilas en optimas condiciones para el evento caribeño.