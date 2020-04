Después de 17 años, nos vemos pronto

Hace más de 17 años, gracias a una invitación que me hizo la familia Healy, comencé a escribir una columna semanal para FRONTERA. La idea era que la sociedad civil organizada en general, tuviera un espacio para expresar sus inquietudes. Que hubiera una forma de señalar la problemática de la sociedad, y se mostrara a la gente las diversas formas de participar en actividades del gobierno abierto, desde nuestra casa o centros de estudio o trabajo. Para un servidor fue un reto que me hizo irme a buscar postgrados, estudiando algo de periodismo a la universidad. Todo para intentar presentarles a ustedes, amables y generosos lectores, lo mejor del activismo ciudadano para bien de la sociedad en su conjunto, de una manera profesional.

En estas casi dos décadas, los ciudadanos hemos logrado mucho. Traté de comunicar a ustedes, ideas sobre las formas de participar, el civismo, la responsabilidad social y los valores morales. Fue una labor de entrega, que llevé a cabo sin cobrar un solo centavo. Ambas partes, periódico y un servidor, con el fin de dar un servicio correcto y adecuado a nuestros lectores.

Durante todos estos años usted y yo compartimos temas relacionados a nuestra vida cotidiana, para enaltecer de alguna manera nuestra convivencia social. Hablamos de que los valores morales son todo lo que provee a las personas para defender y crecer en su dignidad. Que son desarrollados y perfeccionados por cada persona a través de su experiencia. También aprendimos que son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con los demás. Aprendimos a construir mejores familias, valores, actitudes y conductas, para tener mejores sociedades. Hablamos además de actitudes, esa disposición de actuar de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. Esto fue parte esencial en nuestra lucha contra el mal en las épocas de crisis. De las que siempre hemos salido airosos. Lo del Covid19, si nos aplicamos, no será la excepción.

Hoy, con tristeza, informo a mis lectores y seguidores, que dejaré de aparecer los sábados en la sección editorial, porque tomo una asesoría dentro del gobierno estatal, en el ámbito que he desarrollado parte de mi trabajo profesional, el desarrollo y bienestar social. Tomo el reto con gusto, por un lado, y mortificado por dejar de estar en contacto con todos ustedes por este medio. La editorial tiene la regla clara de que no se puede ser columnista si de alguna manera está supeditado al gobierno. Ni modo.

Dicho todo lo anterior, no me queda más que despedirme de todos, esperando nos volvamos a ver en este mismo espacio o en otro, ratificándoles a todos que estaré siempre a su servicio, en donde quiera que nos encontremos. Seguiré en las redes sociales, con mis comentarios cotidianos en Facebook, y continuaré con mi editorial en televisión, los lunes, en Síntesis TV. De cualquier forma, no se desharán fácil de mí y podrán seguirme soportando en varias plataformas. Fue un honor y un placer. Hasta pronto.

* El autor es asesor administrativo, presidente de Tijuana Opina y coordinador de Tijuana en Movimiento.