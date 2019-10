Comentan que nomás entró la nueva administración municipal y los escoltas de Marco Antonio Sotomayor, ex secretario de Seguridad Pública Municipal, y Mario Martínez, quien hasta el lunes era el director, pues desaparecieron.

Se comenta que regularmente a ambos ex jefes policiacos se les deja seguridad por al menos tres meses, pero en este caso ya quedaron desprotegidos.

Al cuestionar a qué se debía esta situación, la única respuesta que les dieron fue que eran órdenes superiores.

El tema de la seguridad no es nada fácil y bien o mal estos jefes policiacos realizaron operativos y quizá pisaron algunos callos, por lo que es de preocuparse que de un día para otro estén al ahí se va.

Lo batean

En la primera sesión del cabildo del Ayuntamiento de Ensenada que encabeza Armando Ayala, las cosas sucedieron como se venía adelantando en este espacio y es que el Presidente Municipal no trae el consenso bien armado ni siquiera al interior de los regidores que integran su propia planilla.

Y es que si bien las propuestas de oficial mayor, tesorero y secretario de Gobierno las pudieron sacar de panzazo, luego de que dicen que la regidora del PAN Brenda Valenzuela dio su brazo a torcer para sacarle provecho personal a su voto, esto no fue posible al momento de la votación del nuevo director de Seguridad Pública Municipal, Luis Fernando Chan.

Con ocho votos en contra y una abstención, dicen que Ayala demostró que no posee un verdadero operador que le pueda planchar los acuerdos necesarios para no verse exhibido y debilitado ante su cabildo; inclusive ha tenido un arranque peor que en su tiempo Enrique Pelayo que terminó su periodo de gobierno con prácticamente todo su cabildo en contra.

De entrada, ya es público que la oposición que le puede causar dolores de cabeza y una verdadera pesadilla está integrada por los regidores Miguel Orea, Carmen Jiménez, Adolfo Muñoz, Raúl Vera, Joaquín Moreno, Alejandra Camargo, Dora Leticia de la Rosa y Brenda Valenzuela; y quizás también por Yolanda Navarro, todos ellos pertenecientes a distintos partidos políticos y de posturas distintas. Pero dicen que tal parece que la falta de oficio político del Alcalde hizo que ya encontraran una coincidencia.

Le manda indirecta

Pocas fueron las reacciones que provocó la salida de Mónica Vega Aguirre del Partido Transformemos, sin embargo, una de esas reacciones que fue dura y contundente respecto a la actitud tomada por la regidora reelecta bajo estas siglas y vino de su compañero de bancada durante 3 años, el ex regidor Jesús Ortiz Ampudia, quien sin pelos en la lengua señaló en sus redes sociales:

“Cuando tu proyecto de nación se convirtió en un proyecto personal porque te ibas a quedar sin trabajo (porque nunca lo has hecho) y dependes del erario público, aprovechaste a tus amigos y ahora que ves que ya no te sirven y están debilitados los desechas para aprovechar y usando los reflectores te justificas de no sé qué, por qué no ser congruente y agradecido primero y renunciar antes de sacarle el último jugo...”

A pesar de que nunca la mencionó por su nombre, para varios enterados de la política el mensaje de Ortiz Ampudia tiene una dedicatoria directa a su ex compañera a quien señala no solo de no trabajar y de priorizar sus proyectos personales para seguir cobrando del erario público. Dicen que lo más duro del mensaje de Ampudia es donde señala que “se aprovechó de sus amigos” y ahora que no le sirven estando debilitados (en clara referencia a la controversia si Transformemos seguirá siendo partido político), ahora Vega Aguirre opta por la salida fácil. Entre pasillos se comenta que momentos antes de iniciar la sesión de cabildo hizo un berrinche ante el resto de los ediles porque a fuerzas quería pronunciar un discurso de apertura. Esto refuerza la versión de que decidió salirse del partido de la T porque a toda costa quería ser coordinadora. Será importante ver qué será del futuro de la regidora ahora que ya no tiene pretextos para buscar protagonismos y ya no podrá escudarse en que le tienen campañas negras en su contra desde el Gobierno.