Despidos en Rosarito

Algo raro pasa en el Sindicato de Burócratas de Rosarito ya que su secretaria general, Verónica Jiménez, se ha puesto un cubrebocas y no precisamente por el Covid-19 sino porque no ha salido a dar la cara, luego de que dos de sus agremiados, trabajadores del ayuntamiento, fueran literalmente despedidos recientemente.

Algo verdaderamente insólito, dicen muchos, pues en otros tiempos se habría armado la de “padre y señor nuestro” por defender los derechos sindicales, sobre todo porque según se comenta el origen de los despidos se debe a que los empleados demostraron abiertamente su apoyo a otros candidatos, que no eran de Morena y por eso, la guadaña los alcanzó sin decir “agua va”.

Pero su defensora prefirió el silencio y que el sospechosismo reinara, pues ya se habla que la idea es que esas plazas sean ocupadas lo antes posible, de tal forma que si más adelante ganan un juicio solo se reinstalan, es decir, se simulará que no hay plazas nuevas, lo que tiene más que preocupados a los sindicalizados, por aquello de que si ya se lo hicieron a uno, cualquiera puede correr la misma suerte, pues por ahora no hay quien los salve. Dicen que los afectados, incluyendo a dos más que no estaban dentro del sindicato, pero tenían una base administrativa, ya presentaron sus denuncias que seguramente ganarán en los tribunales, como comúnmente ocurre, y se tendrán que pagar sus salarios caídos y se reinstalarán, así que ¿cuál es la ganancia de esto, si solo se pagarán vacaciones largas? Al tiempo.

El alza de casos activos de Covid-19 los cuales llegaron ayer a los mil 466, vino a cambiar el esquema que ya se tenía planteado para los eventos masivos en Baja California, y para muestra es que apenas el viernes se anunciaba que dos eventos en el Valle de Guadalupe se cancelaban y ayer se les dio la autorización. El Secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico, señaló que los motivos por los que en un inicio no se permitirían y al día siguiente sí, fue un día antes no se tenían los protocolos necesarios para tratar de evitar los contagios y al día de ayer se habló con los promotores quienes mostraron los avances en dicha área, motivo por el cual dieron el aval, pero se estará vigilando que se cumplan. Esto deberá ser para todos los eventos en los distintos municipios del Estado por lo que los promotores deberán invertir más en materia de protocolos de seguridad e higiene.

Es una realidad que la época fuerte de eventos artísticos en el estado comienza en estos meses y seguramente la incertidumbre de si se podrá llevar a cabo un evento o no se podrá disipar días antes y será un riesgo que los promotores deberán estar de acuerdo en correr.

El año pasado fue una situación difícil para los empresarios artísticos y deportivos que prácticamente no pudieron hacer nada para realizar eventos con público, lanzando eventos exclusivos por internet y redes sociales.

Por lo pronto, todavía se espera que los casos activos sigan en aumento varios días más para después empezar el descenso, y mientras eso ocurre, el uso de cubrebocas y distanciamiento social seguirán siendo las únicas armas para bajar los contagios.

Alonso Pérez Rico