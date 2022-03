Despensas y desayunos… 'recargados'

Durante el bienio trágico de Jaime Bonilla Valdez, Don Cacahuato S. de R.L. de C.V. una empresa con domicilio fiscal en Chihuahua, obtuvo contratos mediante adjudicaciones directas por alrededor de 600 millones de pesos. Tampoco le fue mal a la tijuanense AB Alimentos Nutraséuticos Funcionales S.A, de C.V. que se encargó de distribuir los desayunos escolares, sin clases y, obvio, sin alumnos, sumando a su estado contable ingresos por unos 200 millones de pesos.

El Ayuntamiento de Mexicali, encabezado entonces por la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, también hizo negocios con Don Cacahuato y le adjudicó cuatro contratos por un total de 34 millones de pesos durante los años 2020 y 2021.

De hecho, en Sindicatura Municipal y bajo el resguardo de Héctor Israel Ceseña Mendoza, duerme el sueño de los justos la denuncia presentada por la alcaldesa suplente Guadalupe Mora Quiñonez por supuestamente “inflar” los precios de las 114 mil despensas entregadas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal. Se pagaron $220.00 por cada despensa, cuando el valor comercial no supera los $120.00.

Así que, si con estos antecedentes recientes, usted creía que la empresa había sido colocada en la lista negra de las inhabilitadas para ofrecer sus servicios al gobierno de Baja California, está muy equivocado. Don Cacahuato no solo no está fuera del cariño oficial, sino que regresó este 2022 “recargado” y favorecido por el gobierno marinista con un contrato por $223 millones 243 mil 800 pesos. Oficialmente no hay impedimento alguno porque el síndico de Mexicali, ocupado en denostar a empresarios que se atreven a cuestionarlo y defender con uñas y dientes una partida social que no le corresponde, no ha cumplido con su responsabilidad.

Y es que, en apenas once días, la empresa chihuahuense participó y obtuvo, sin competencia alguna, la adjudicación de la licitación regional No. 32065001-009-2022 para el suministro de insumos para apoyos de canastas básicas para la Secretaría del Bienestar de Baja California. Serán 572,420 despensas a un precio, cada una de $390.00 y consiste en un paquete leche descremada en polvo de 250 gramos, 2 bolsas de sopa de 200 gramos, un kilo de arroz, un kilo de frijol pinto, dos latas de atún en agua de 140 gramos, medio kilo de avena, un litro de aceite, medio kilo de lenteja, un kilo de harina de maíz, un paquete de cereal de 250 gramos y una lata de 410 gramos de verduras mixtas, todo en una bolsa color guinda con el logo de “Con el corazón por delante”.

A la empresa AB Alimentos Nutraséuticos Funcionales S.A, de C.V., registrada como proveedora del Gobierno del Estado poco antes de iniciar la administración bonillista, no le fue nada mal al “ganar” de manera directa la licitación 32065001-002-2022, también de la Secretaría del Bienestar, para distribuir los desayunos escolares del 1 de marzo al 8 de julio del 2022 en escuelas de todo el estado. Incluyendo el IVA del 16% esta otra consentida del gobierno morenista recibirá durante los 100 días que quedan del ciclo escolar “presencial” un mínimo de 135 millones de pesos y un máximo de 340 millones de pesos.

El fallo fue emitido la mañana del viernes 18 de febrero y cinco días después, en las “Mañaneras de Marina”, la gobernadora del Estado anunció sin saber aún que se cancelaría a nivel nacional el programa de Escuelas de Tiempo Completo, el reinicio general de clases presenciales en Baja California para el lunes 28 de febrero de tal forma que a partir del 1 de marzo los niños y las niñas deberían estar recibiendo el beneficio del programa “Pancita llena, corazón contento”.

Son solo dos ejemplos, sólo dos, de que, como en el pasado, sigue habiendo en el presente empresas consentidas por el gobierno en turno, echando por tierra el discurso del fin de los privilegios y multiplicando las sospechas de que, como ha sido siempre, los negocios, los favoritismos y la corrupción no entienden de ideologías.

