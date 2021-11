No es posible irme sin despedirme de una morada como Frontera, periódico que me hospedó con gran generosidad semanalmente desde marzo del 2015. Escribiendo mi columna semanal aprendí a leer y a pensar en voz alta, entendí en su justa medida el valor del periodismo, convirtiéndose muchas veces mi participación en el mecanismo para expresar mis frustraciones por no poder lograr el país, el estado y la ciudad que anhelamos y merecemos todos los mexicanos.

En menos de 550 palabras semanales, aprendí a sintetizar mis ideas ejerciendo una total libertad de expresión. En periódico Frontera comprendí que la libertad de expresarse es el resultado de un esfuerzo cotidiano y sostenido, donde esa libertad no es una dádiva sino la valentía y la conquista atinada de los que dirigen este medio.

Después de casi seis años de escribir, desafortunadamente el México que queremos sigue pendiente, y solo se va a lograr si los ciudadanos seguimos levantando la voz, participando, exigiendo y proponiendo a favor del bien común, donde para poder inferir, necesitamos generar propuestas que construyan políticas públicas con visión y sustentabilidad a largo plazo. De igual manera, necesitamos un sistema de gobernanza donde sea la sociedad, y no los políticos, los que generen las soluciones a los grandes problemas del país.

Hoy no es tiempo de chairos o fifís, ni de división y confrontación. Hoy es tiempo de unidad, donde la sociedad en general es parte de la solución. Este es el momento de la sociedad, y desde la plataforma o trinchera que más nos agrade, salgamos a asegurarnos se den las acciones por el México que merecemos.

El país afronta grandes retos: inseguridad pública, corrupción, impunidad, pérdida de competitividad y crecimiento económico insuficiente. Todo esto aunado a la persistente pobreza de millones de mexicanos acompañados de la irresponsabilidad, confrontación y parálisis que priva en nuestro sistema político.

Por otro lado, ver todo con un aura de negatividad genera una visión distorsionada, que opaca las soluciones y alternativas de una realidad tan compleja como la de nuestro propio país. México no es un estado fallido y en decadencia como aseguran y resaltan algunos grupos.

Tampoco y desafortunadamente tenemos un futuro asegurado distando mucho de ser una potencia mundial, sufriendo como consecuencia la falta de justicia y prosperidad para todos los mexicanos. Existe un gran camino frente a nosotros donde todos los mexicanos necesitamos trabajar juntos en torno a nuestras coincidencias, mediando al mismo tiempo en nuestras diferencias. Confrontar posiciones recurriendo a la manipulación de argumentos y cifras solo nos lleva a un escenario de mayor confrontación, confusión y estancamiento. Por encima de cualquier argumento, todos tenemos un proyecto en común que se llama México.

Tomemos esta fase de nuestra historia como un reto a la unidad y la corresponsabilidad, donde el futuro está en nuestras manos, pero solo lograremos llevarlo a buen fin a través de nuestra participación comunitaria. Gracias a la familia Healy, a Ricardo Salido, a Jesus Lopez, a Ana Cecilia Ramirez y a Juan Carlos Ortiz por darme cabida en su periódico, pero sobre todo gracias a ti lector por concederme el tiempo de entrar en tu entorno. Hasta siempre.

*- El autor es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado