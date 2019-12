Descabellado

Comentan que en una reciente reunión que tuvieron los panistas con el dirigente estatal actual, Enrique Méndez Juárez, no descartó en algún punto realizar una alianza con el PRI.

Sí, así como lo oye, tan mal andan las cosas o así le traen de ganas a Morena, que el PAN en BC estaría dispuesto a aliarse con su antagónico.

Cabe recordar que Acción Nacional ya ha realizado alianzas extrañas, por ejemplo con el PRD considerado de izquierda.

Y bueno, ya en elecciones anteriores se ha sabido que priistas y panistas han hecho alianzas, aunque no oficiales, sino esos acuerdos en lo oscurito, donde incluso el que pierde sale ganando algo.

Habrá que ver qué opina la militancia panista de una posible coalición oficial con el PRI.

Méndez Juárez y el líder municipal del PAN, Luis Rodolfo Enríquez, encabezaron posada navideña el lunes por la mañana.

Lo bueno, para muchos ciudadanos, es que 2020 no será año electoral, aunque los políticos piensan ya en el 2021.

Tanto el PAN como el PRI están estrenando líderes en el Estado, habrá que ver qué rumbo dan a sus partidos, luego de que quedaron en la lona en las pasadas elecciones.

Piden migrantes mejor trato

Habitantes de la canalización del río Tijuana, en su mayoría mexicanos deportados de Estados Unidos, se manifestaron en contra de los abusos que sufren por parte de los agentes municipales, a quienes también acusaron de robarles sus documentos personales y dinero.

La protesta se realizó el pasado lunes en el Palacio Municipal de Tijuana y fue encabezada por Sergio Tamai, fundador de Ángeles Sin Fronteras, y José María García Lara, coordinador de la Alianza Migrante, quienes están enfocados en defender a los migrantes y a los connacionales repatriados de Estados Unidos.

Tamai pidió al presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, que terminen los operativos en contra de las personas que viven en el bordo desde hace más de una década y se les brinde ayuda integral.

Así, con pancartas, mujeres y hombres exigieron a los policías trato digno y respeto; una de las manifestantes fue la señora Blanca, quien expresó que los agentes le han quitado su credencial de elector y que en los últimos meses ha sido detenida cuatro veces sin motivo aparente.

Seguramente este será un tema que atenderá el Alcalde, pues ha sido evidente que está preocupado por mejorar la imagen de la Policía.



Más acusaciones

Esta semana inició con un nuevo señalamiento, de solicitar dinero a cambio de contratos en el Gobierno estatal, ahora en la compra de medicamentos.

Los supuestos dichos de corrupción se están dando a conocer a través de redes sociales pero ninguna autoridad lo ha confirmado, e incluso ni las supuestas partes denunciantes han salido a dar su versión; pero quien sí defendió a su dependencia fue el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.

El titular de Salud señaló que ninguna autoridad estatal o federal ha notificado investigación alguna y confirmó a través de un posicionamiento que se han realizado cambios recientes, con los que retiraron a personas asociadas a alguna observación y buscarán llegar hasta las últimas consecuencias para que se corrija y se sancione a los involucrados.

Los casos deben ser revisados por la Secretaría de Honestidad y Función Pública, que luego de analizar este como otros casos más, tanto del Gobierno actual como anteriores, dará la resolución de lo ocurrido.