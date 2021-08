Desaparecidos

Baja California ha recibido a dos de los atletas que le han dado medallas a México en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el mexicalense Luis “Abuelo” Álvarez y la adoptada como bajacaliforniana y cachanilla Aremi Fuentes quienes se colgaron medallas de bronce.

También llegó a Mexicali la gimnasta cachanilla, Alexa Moreno, quien logró un cuarto lugar en salto de caballo, el mejor resultado de un gimnasta mexicano en la historia de los Juegos Olímpicos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En todas las recepciones fue una verdadera fiesta en la que acudieron amigos y familiares de los destacados deportistas cachanillas pero según comentan los que brillaron por su ausencia fueron los directivos del Instituto del Deporte de Baja California (INDE).

Esto ha generado duras críticas en el entorno deportivo contra David González, máxima autoridad del deporte del Estado ya que los tres atletas fueron formados y salieron del programa de talentos del INDE, que si bien no le tocó a él iniciar los procesos, si le tocó en su administración cosechar los frutos.

Quien si estuvo para recibirlos en el aeropuerto de Mexicali, fue la ex directora del Instituto del Deporte de Mexicali, y parte del equipo de transición del gobierno estatal entrante, Lourdes Cañez, quien por cierto es una de las cartas fuertes para tomar las riendas del instituto del deporte en Baja California.

Por lo pronto, los atletas esperan a que finalicen los Juegos Olímpicos y posiblemente tengan una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que se recibiría a todos los medallistas, siendo hasta ahora, Luis Álvarez de Mexicali, Baja California y Alejandra Valencia de Hermosillo, Sonora con bronce en Tiro con Arco.

Aremi Fuentes de Mexicali, Baja California, con bronce en Halterofilia; Gabriela Agundez de La Paz, Baja California Sur y Alejandra Orozco de Guadalajara, Jalisco con bronce en clavados sincronizados, así como al equipo mexicano de futbol que ganó el bronce venciendo al anfitrión Japón.

David González ha sido cuestionado sobre su labor, sobre todo por el descuido en las instalaciones de los centros de alto rendimiento.

El Gallo en Ensenada

Como parte de su agenda en Ensenada, ayer el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, supervisó la obra de la reconstrucción del puente El Gallo en Ensenada.

Sin embargo, a pesar de que al inicio de la obra la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), había anunciado que la obra tendría una duración de seis meses y los constructores trabajarían 24 horas, desafortunadamente durante la visita del mandatario no fue así y el gobernador manifestó su molestia.

“Son las 11:50 y no sé por qué no están trabajando las grúas, me acaban de dar una explicación pero las tres máquinas están paradas”, manifestó el Gobernador.

Al respecto, la titular de Suidurt, Karen Postlethwaite argumentó que probablemente estaban en la hora de comida.

Pero el Gobernador respondió nuevamente: “vamos a estar pendientes pero mientras no veamos que las máquinas están prendidas y trabajando, se siente como que está muy relajado, porque es viernes y la otra vez que venimos era sábado y dijeron porque es sábado, pero es importante que estemos supervisando, inclusive sabían que íbamos a venir y ni así echaron a volar las máquinas, me da muy mala impresión”.