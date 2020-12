Derechos del policía

Mi amigo Gustavo Perfecto “Janeiro” es un americanista apasionado que cuando pierden la Chivas del Guadalajara dice: “qué bonito jugaron las chivas” al recordarle que las Chivas perdieron, aclara “pero con los sentimientos de su afición”. Esta y muchas otras parábolas causan risa por su elocuencia y gracia, para decirlo.

Una de las funciones que corresponden al Estado es la de procurar y salvaguardar el bien común en la sociedad. Se entiende que la conservación del orden público es una de las condiciones indispensables que toda sociedad necesita como expresión del bien común, y que el Estado le debe garantizar.

La palabra seguridad proviene del vocablo latino securitas, que significa calidad de seguro. En materia de administración pública, este término hace referencia a un ramo de esta que tiene como propósito velar por la seguridad de todos los ciudadanos (diccionario de la Real Academia Española, 2012). Las funciones de los servidores policiales en los diferentes países son múltiples y variadas, pero en muchos casos pueden situarse entre cuatro categorías: Prevención del delito, Represión del delito, Mantenimiento del orden, Auxilio y asistencia social (Suárez, 2008, p. 122).

Nos debe quedar claro que el policía es un reflejo de la sociedad. El policía, con sus buenas y malas prácticas, no surge del vacío, sino que proviene del seno social. No es extraño, entonces, que los problemas sociales se encuentren también dentro de las instituciones policiales. A pesar de que visten uniformes, los policías son ciudadanos. Todos queremos lo mismo: seguridad, salud, respeto, etc. Pero el policía no recibe casi nada de esto.

Por su puesto que los Policías tienen derechos, el problema es que como “Los maderos de San Juan, piden y no les dan”; recientemente las corporaciones policiales en activo, alentados por los que se encuentran en retiro y más dependencias encabezados por Alejandro Monreal, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías de Baja California, se mantienen firmes en su lucha por mejorar las condiciones de trabajo de 9 mil agentes de diversas corporaciones.

Es común hoy en día encontrar en las redes sociales a los integrantes de este movimiento solicitar ayuda a sus compañeros de Ensenada, Tecate, Mexicali, Rosarito y Tijuana, primero para convocar una reunión en la explanada de los tres poderes en Mexicali para manifestar y exigir que se les tome en cuenta con las peticiones de jubilaciones y prestaciones sociales; como si no tuvieran ese derecho y según se comentó en algunas dependencias los amenazaron si acudían a esa manifestación, como si hacerlo fuera un delito.

También solicitan el apoyo para votar en encuestas y saber si les otorgan cada uno de los derechos que tienen ganados internacionalmente, un día tienen que juntar votos para la propuesta de ley y otro día otra derecho como limosneando derechos.

Actualmente se encuentran en una etapa avanzada, donde la iniciativa de ley propuesta por el Gobernador pasa a comisión de Seguridad y Justicia del Congreso, posterior a su análisis y de ahí a pleno.

Mucha suerte y que “no jueguen con sus sentimientos”.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.