Derechos de la mujer

El 8 de marzo, Día de la Mujer, debí haberme sumado a la felicitación, era lo políticamente correcto para los hombres. Tuve reservas porque pareciera que se va convirtiendo más en una celebración que en un día dedicado a la agenda de las mujeres, a dialogar más que andar felicitando. A los hombres les cuesta más trabajo ponerse en los zapatos de las mujeres, el patriarcado de siglos y milenios, ha dejado una huella cultural machista que le complica al hombre entender los argumentos feministas, o a ellas a incluir a los hombres en sus manifestaciones, por ejemplo. Les toca a las mujeres llevarnos de la mano hacia la comprensión de ellas, a nosotros los hombres dejarse llevar. La explotación de la mujer ha dominado en prácticamente en toda la historia, esto también ha dejado huellas de sometimiento en la mujer. El ideal machista de la mujer tiene mucho que ver con la abnegación, una expectativa social. Es hasta el siglo XX que se cae en cuenta de esto, disparando un empoderamiento de la mujer nunca antes visto, empezó a lo grande en la revolución rusa, y se ha manifestado muy fuerte en México. Hay que leer, en mi caso basta con recordar, para ver la diferencia a partir de la segunda mitad del siglo pasado. La mujer ha sido muy reprimida en la historia de México, tanto que no existe un desnudo femenino en la plástica hasta 1891, esto no lo he visto en otra parte del continente. Desde El Laberinto de la Soledad ya Octavio Paz reflexionó sobre esto, señaló el modelo de servidumbre hacia la mujer mexicana. La biología ya de por sí condena a la mujer a su condición de vivir preparándose mes con mes para embarazarse pagando un precio muy alto. Es la fecha que los derechos de la embarazada o madre de un bebé casi no son tomados en cuenta, menos aún las olas menstruales son consideradas como invalidantes. El tabú de la mujer en México se nota en la vida cotidiana, es aquí donde no hay un término que se pueda manejar con soltura para referirse a los genitales de la mujer, en los baños de los hombres se pueden encontrar dibujos representando solamente los genitales masculinos, fenómeno que no he visto en los baños del mundo. “Muy macho” solía ser un elogio, ya es una crítica, sin embargo la pelea por los derechos de la mujer apenas está iniciando. Las expectativas del hombre sobre la mujer deben cambiar, esto lleva generaciones. Celebro la lucha de las mujeres, e invito a los hombres a que cambiemos. Hay que cuidar que no le suceda lo que al día de la madre, reina por un día.