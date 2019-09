Tras varios meses acéfala, es posible que a partir de hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tenga un nuevo titular, porque el Congreso del Estado, donde firma como presidente el diputado Catalino Zavala Márquez, tendrá en el orden del día de la sesión de hoy la designación del nuevo Comisionado.



Dicen los enterados que sólo hay dos aspirantes al cargo, que son el actual secretario ejecutivo de la CEDH, Miguel Ángel Mora Marrufo, y Jesús Alberto Pereida Ruiz.



Los diputados tendrán que decidir por quién se inclinan para ocupar la titularidad de la oficina principal del organismo defensor de los derechos humanos.



Se debe recordar que cuando nació en Baja California la Procuraduría de los Derechos Humanos, antecesora del actual organismo, el cargo estaba reservado para allegados al Partido de la Revolución Democrática (PRD).



Ahora del partido del Sol Azteca sólo quedan reliquias, así que habrá que ver hacia donde se inclinan los legisladores.



En el caso de Pereida Ruiz, ha recibido el apoyo formal por parte del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana, encabezado por José Hans Zamorano Dueñas.



Pereida Ruiz es licenciado en Derecho, egresado de la UABC. Ha laborado en el Congreso del Estado, en el Cabildo del 22 Ayuntamiento de Tijuana, en el Instituto Municipal de la Juventud de esa coqueta ciudad, fue coordinador de la secretaría técnica, capacitador en materia de derechos humanos en la CEDH, formó parte también de la PDH y recibido capacitación por parte de diversos organismos sobre derechos humanos.



Por su parte, el currículum de Mora Marrufo indica que es licenciado en Negocios Internacionales, egresado del Cetys, con un título en la Universidad Complutense de Madrid, experto en desigualdad, cooperación y desarrollo, y en la PDH fue secretario particular, mientras que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue director de Planeación del Programa Atención a Víctimas.







Luminarias fallidas

Desde que se aprobó otorgar en concesión el servicio de alumbrado público en Ensenada durante la administración de Gilberto Hirata Chico, el resultado ha sido un desastre. Gran parte de las luminarias no funcionan o tienen fallas y durante la presente administración el pretexto del presidente Municipal, Marco Novelo Osuna, fue que había un fuerte problema con el robo de cableado. Sin embargo, de un tiempo a la fecha ha optado por mejor echarle la culpa a la empresa y lavarse las manos diciendo que ellos no se han hecho cargo de darle mantenimiento, comentarios que evidentemente han disgustado a los representantes de la empresa Optima Energía y hoy ofrecerán una rueda de prensa en un conocido restaurante de la ciudad, aparentemente para demostrar que ellos han cumplido con su parte y que ha sido el Gobierno Municipal el que prácticamente no ha movido un dedo para mejorar el servicio. Habrá que ver en qué termina esta historia de desencuentros.



Concursos

Quién sabe quién se encarga de la revisión y calificación de exámenes en el Consejo de la Judicatura del Estado, que preside el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales.



Casi en todos los concursos de oposición para magistrados, jueces o secretarios actuarios, la o las personas encargadas de calificar los exámenes "reprueban" a varios aspirantes, pero luego de que éstos promueven recursos de revisión, resulta que sí tenían que haber sido aceptados desde el principio.



Eso acaba de suceder en el concurso de oposición para conformar la reserva o padrón oficial de candidatos para la categoría de Secretario Actuario y/o Notificador del Poder Judicial del Estado.



Durante el examen de conocimientos, los evaluadores reprobaron a Ana Gabriela Arce Saucedo, Anna Ariella Cabero Muñoz, Melissa Meza Valencia, Argelia Celeste Moreno Hernández, Laura Pérez Santos, Lidia Laura Raya Balderas, Sandra Yadira Román López y Julio César Santiago Pérez.



Sólo que tras interponer el recurso de revisión, el Consejo de la Judicatura tuvo que recular para determinar que esos profesionistas también acreditaron etapa de conocimientos.



Así que los antes enlistados, se sumaron a los lista de aspirantes ya aprobados para la etapa de "aptitudes", que son Rosa Amézquita García, Mónica Andrea Ochoa Gutiérrez, Balther Josué Silva Gallegos y Hayleen Villavicencio Espinoza.