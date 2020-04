Derbez vs delegada del IMSS

Mucha gente sabe o intuye que las redes sociales son interesantes en muchos sentidos, pero nada que se preste mejor y que pueda hacer más daño que el chisme circulando en las redes sociales.

En días recientes el actor Eugenio Derbez desató una polémica en redes sociales luego de publicar un video en redes sociales en el que hizo un llamado a la gente para apoyar a médicos del IMSS; en este video refirió que recibió una carta de su amigo, llamado Faustino Ruvalcaba, quien es Doctor y trabaja en la clínica 20 del IMSS en Tijuana.

Derbez dio lectura la carta del Doctor en la que decía que se trataba un llamado de auxilio ante las condiciones en que laboran ante la pandemia de coronavirus. “Esto ya nos rebasó, ya no podemos... no contamos con el equipo y material para poder protegernos”, en la lectura de la carta resalta que los médicos están laborado con equipos comprados con su propio dinero y acusó a los funcionarios de la clínica de estar ausentes en medio de la crisis. “Nos han dejado solos, se han bajado del barco demasiado pronto”, su amigo hizo un llamado a la población para que no los dejen luchar solos; Derbez, por su parte, pidió a la gente de Tijuana donar caretas, respiradores, botas, batas, cubrebocas y overoles para el personal médico de esa clínica; el actor concluyó diciendo “Qué impotencia y qué vergüenza que estemos pasando por esto cuando hace mes y medio se veía venir y no se hizo nada. Qué tristeza, qué impotencia y qué vergüenza”.

Ante esta publicación no se dejó esperar la respuesta de la delegada del IMSS en Baja California Desirée Sagarnaga quien le pidió al actor que no difundiera fake news que alarmaran más a la población y no usar su poder mediático con la gente, para difundir información falsa y remató su información es falsa”. También mencionó “en todas las unidades del Instituto, en Baja California, se cuenta con los insumos de protección personal necesarios para la atención de esta contingencia. Si usted no me cree, visítenos cuando guste y de verdad, con mucho gusto, le mostramos los equipos de protección con que el personal trabajo y le presentamos al cuerpo de gobierno del hospital actualmente al frente de la atención a nuestros pacientes”.

Desgraciadamente para la delegada en Baja California su credibilidad queda por los suelos, ya que la información que proporcionó Eugenio fue corroborado por más medios de comunicación; así también en videos posteriores el personal del IMSS la ponen en evidencia, pero independientemente de ello todos conocemos a alguien dentro de esa institución y platican como están, también muchos somos partícipes de donaciones de insumos a instituciones de salud.

Lo que saco Eugenio Derbez a la luz no es más que una realidad del IMSS desde hace muchos años, pero salir a tratar de defender lo indefendible es por demás absurdo con un toque de arrogancia, queriendo resolver problemas con la negación.

* El autor es coordinador del Área Pericial de Instituto INJUS.