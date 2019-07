Deporte mexicano

Hace bastante tiempo, un funcionario de gobierno vio a un atleta con mucho talento para representar a su país en eventos deportivos. El funcionario a su vez lo comentó con un diputado federal y este dijo excelente idea. Así que crearon becas para apoyar a los deportistas de alto rendimiento. "¿Cómo entrenará el deportista sin instrucción?" entonces crearon un departamento de planificación, contrataron a dos personas, una para que lo entrenara y otra para hacer estudios de tiempo. Intervino el Gobierno Federal y preguntó: "¿Cómo sabremos que el deportista está haciendo uso de la beca correctamente?" Así que crearon la Comisión Nacional del Deporte y nombraron un titular, también crearon el Departamento de Control de Calidad con dos personas más, una para hacer los estudios pertinentes y otra para escribir los informes. Y el Gobierno Federal preguntó: "¿Cómo van a recibir el salario y quién será responsable de todas estas personas?" nuevamente crearon una sección administrativa con un oficial administrativo, un oficial administrativo Auxiliar y una secretaria legal. La Secretaria de Hacienda dijo: "Hemos tenido entrenando a estos deportistas durante un año y hemos gastado 15 millones de pesos por encima del presupuesto, estamos enfrentando una crisis financiera que viene del exterior, tenemos que reducir costos." Y entonces les quitaron la beca a los deportistas Paola Pliego (esgrimista), Gabriela Bayardo (arquera), Jonathan Ruvalcaba (clavadista), Kevin Chávez (clavadista) y Damián Villa, representaran a otros países como Uzbekistán, Holanda, Dominicana, Australia y Estados Unidos. La estructura deportiva en México descansa y se norma respectivamente por la Comisión Nacional del Deporte y la Ley General de Cultura Física y Deporte. La Conade es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encargado de la promoción, dirección, ejecución, evaluación, vigilancia y fomento de la política deportiva y la cultura física en México. La Ley General de Cultura Física y Deporte es el ordenamiento legal por medio del cual la Federación, estados y municipios, se coordinan y concentran sus acciones para lograr la participación de los sectores social, público y privado en materia de cultura física y deporte. Según esta ley, la Conade delega en los organismos estatales y municipales deportivos la promoción, estimulación y fomento del desarrollo de la cultura física y el deporte en sus respectivas entidades; a su vez estos organismos estatales delegan en las asociaciones deportivas locales la organización y promoción del deporte selectivo, estudiantil y la activación física. Estas asociaciones locales, dependen de la asociación nacional de su respectivo deporte, son las encargadas de establecer el proceso, los lineamientos y criterios de selección para el deporte representativo y de alto rendimiento; deben de informar a la Conade de sus funciones, actuaciones y resoluciones con relación al deporte que practican. En concreto, la estructura del deporte en México es opaca, la encabeza la Conade, actualmente la dirige Ana Gabriela Guevara, excelente atleta de alto rendimiento que le dio a México muchos triunfos en el atletismo mundial, fue senadora y actualmente diputada federal con licencia, no cuenta con una profesión y sin embargo ostenta un puesto público para el cual no está calificada y todavía hay ingenuos que se preguntan porque el deporte de alto rendimiento esta por los suelos en México, claro con excepciones muy particulares, en donde la mayoría de los casos de éxito son por apoyos recibidos por los padres y familiares del deportista. Invertir en el deporte es invertir en el futuro de los niños, hacen falta instalaciones deportivas en todo México.





*El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.