Denle el beneficio de la duda

A partir del primer día de octubre, David González, que hasta poco supimos que tiene como segundo apellido Camacho, asumirá la dirección del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California.

Sustituye a Saúl Castro Verdugo, quien estuvo en el INDE casi 20 años y ya hay quien augura que no podrá llenar los zapatos del Maestro en Ciencias, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estudios en Alemania.

Nadie desconoce la amistad que une a González con Jaime Bonilla Valdez, quien será el gobernador constitucional de Baja California durante los próximos cinco años.

González, padre de los ex peloteros de Ligas Mayores, Adrián, el Titán y Edgar, ha sido sincero al reconocer que no está enterado a fondo de otros deportes que no sea el beisbol.

Nosotros ahí lo conocimos, en los campos de beisbol, cuando llegó de su natal Sonora, primero como pelotero, luego como manejador y después como patrocinador de equipos en las dos ligas más fuertes de Tijuana, Amateur y Municipal.

Como timonel, incluso, dirigió a Yankees, una escuadra que patrocinaba Bonilla, que en algún tiempo fue propietario de los Potros de Tijuana, que militaron en el beisbol invernal de la Liga Mexicana del Pacífico.

Potros tiene dos cetros en la pelota invernal, uno en la administración de Bonilla y el más reciente, cuando Humberto Castañeda las mandaba tocar en la franquicia de Tijuana.

Desde que recibió el nombramiento, David ha estado trabajando en armar su equipo de colaboradores y hacer las cosas de la mejor manera al frente del deporte bajacaliforniano.

Dicen que no le dará la misma importancia a la máxima fiesta del deporte infantil y juvenil de México, la Olimpiada Nacional.

Eso fue motivo para que surgieran comentarios de que esta medida provocaría un retroceso en el deporte infantil y juvenil de Baja California, que desde hace años pelea la supremacía con Jalisco y Nuevo León, pero no ha estado en la cima.

Recuerden que Alfredo Castillo Cervantes, cuando director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, amenazó en varias ocasiones de cancelar la Olimpiada Nacional.

Y lo mismo ha declarado en varias ocasiones la actual titular de Conade, Ana Gabriela Guevara, pese a que la velocista sonorense de Nogales tuvo sus inicios como atleta en la Olimpiada Nacional, hasta convertirse en una figura internacional de las pistas.

Es más, en la siguiente reunión del Sistema Nacional del Deporte, uno de los puntos a tratar es la desaparición de la Olimpiada Nacional.

Y que sepamos, nadie alzó la voz para quejarse, pero sí ahora.

El artículo 22 de la Ley de Cultura Física y Deporte en Baja California marca como requisito que el director general del INDE tiene que comprobar sus conocimientos y experiencia en el deporte, así como tener un título universitario que lo avale.

Si Ana Gabriela, que solo acreditó estudios de nivel secundaria, ya fue diputada, senadora y dirige la Conade, por qué no puede David estar al frente del INDE, pese a que su experiencia en el deporte es principalmente en el beisbol, que jugó, dirigió y ahora tiene una academia, en la que se pule el talento de los peloteros.

El otro día lo oímos declarar que firmará convenios de trabajo con autoridades del deporte de Estados Unidos y contratará a los mejores entrenadores, que no necesariamente serán los cubanos.

Hay que darle oportunidad a David de que inicie su gestión y evitar las comparaciones, que no faltará quien las haga, principalmente los que se han beneficiado con el INDE durante muchos años.

Y hasta aquí llegamos con los Apuntes… por hoy