‘Democracia de Masas’

Releyendo a José Ortega y Gasset y su “Rebelión de las Masas”, vale la pena analizar lo que este escritor español plasmaba en 1930 de lo que veía en las nuevas generaciones de ciudadanos. Un libro escrito en plena ascensión del comunismo ruso, el fascismo italiano, el franquismo en España y también de sindicalismos fuertes y nacionalismos a ultranza, que hacen ver lo que a hoy en día es una triste realidad, el “hombre masa”. Se trata pues de un individuo hecho de prisa, que va con la colectividad y que ahora es parte de un conjunto de individuos sin individualidad, para disolverse en una colectividad que piensa y actúa por ellos, más por reflejos condicionados -emociones, instintos, pasiones- que por razones. Ese “hombre masa” es el que sigue a través de los medios de comunicación a sus pares, sin reparar siguiera si tal o cual candidato será de beneficio para él y su familia, solo toma en cuenta lo que las masas opinan y se convierten en su principal asesor. Los conceptos de Ortega y Gasset, siguen vigentes. Hoy en día nuestra sociedad tiende a hacer homogéneos e indiferenciados a los individuos. Mientras que, a lo largo del siglo XX, en Europa, el ‘hombre-masa’ se refugió en el fanatismo ideológico y en los fascismos, hoy lo hace en las distintas versiones de populismo, que le proporcionan una seguridad que no es capaz de buscar por sí mismo. Para nadie es un secreto que la democracia de nuestro tiempo padece una crisis de representación. La sociedad ve a los partidos como los principales responsables de los desastres políticos y sociales que padecen. Los supuestos avances de las democracias en realidad han sido mínimos. En varios países, en especial en Latinoamérica, las condiciones de vida de los ciudadanos en democracia no han mejorado, o tardaron mucho en hacerlo, para después caer en retrocesos que actualmente provocan una gran incertidumbre. A los problemas políticos de las democracias en construcción o reconstrucción, se sumaron los económicos, que menguaron la legitimidad de la forma de gobierno. Actualmente, las redes sociales potencian la capacidad de manipulación y de difusión de lo peor que han tenido tradicionalmente los medios de comunicación de masas. Es por ello que hoy en día podemos hablar de un tipo de democracia de masas, que al final es democracia, pero no analítica ni critica, solamente receptiva que copia modelos y recibe adoctrinamiento de los lideres que saben llegar a sus corazones a través de los medios de comunicación masivos Aunado a lo anterior, en esta democracia de masas, las encuestas juegan un papel muy importante, pues nos comunican de manera previa lo que los “manejadores de masas” quieren transmitirnos. Esa difusión de encuestas busca retratar a ese desconocido llamado opinión pública, las cuales se convierten en una expresión del poder que los medios de comunicación pueden llegar a tener sobre el ciudadano. Ya no está un Benito Mussolini en Italia, ni un Hitler en Alemania, ni un Stalin en Rusia, o un Franco en España a quienes seguir; hoy están líderes de barro y héroes de los medios de comunicación a quien el “hombre masa” de Ortega y Gasset, se apresta a seguir e imitar en esta democracia de masas.

*- El autor es asesor empresarial en cabildeo