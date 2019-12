Del 2000 a 2020; las décadas del Internet

Estamos a días de despedir el 2019, un año para muchos de cambios en todos los sentidos, para muchos fue tiempo de demostrar sus fortalezas, para bien o para mal alejarse de quien ya no estaba en sintonía en sus vidas. Quiero enviar un caluroso abrazo a las personas que atraviesan por una situación de salud delicada de un miembro de su familia, ánimo y a salir adelante.

¿Ustedes no son de las personas a las que estas dos décadas de les fue muy rápido? Ya serán 20 años del año 2000, del nuevo milenio, de la digitalización, las décadas del Internet, de las redes sociales, de las plataformas musicales para descarga. Fue el inicio de la decadencia de las disqueras y de los discos compactos, también de la piratería y descargas digitales (llenas de virus) a través de LimeWire o Napster.

Fue el inicio del éxito de muchos cantantes o grupos que llegaron a la cima en las listas de popularidad en México. Por ejemplo en el pop lograron gran relevancia en la programación radiofónica grupos como OV7, Kabah, Sin Bandera, Camila. Sonaban con insistencia “Enloquéceme”, “Esperanto” y “Entra en mi vida”.

Fueron cantantes como Christina Aguilera que grabaron en español y logró gran popularidad con “Genio atrapado”, “Ven conmigo”, “Falsas esperanzas” y “Pero me acuerdo de ti”. Fueron las artistas internacionales que causaron impacto entre sus seguidores de nuestro país y Latinoamérica. Recientemente realizó una gira mundial y ha sido jueza en programas musicales de televisión en Estados Unidos.

Junto a ella también aparece Britney Spears, que tuvo grandes éxitos en radio y en las cadenas de videos como MTV. Los más recordadas son “You Drive me Crazy”, “I’m a Slave for You” o “Don’t Let Me Be the Last to Know”. Agrupaciones como N Sync también fueron muy exitosas a principios de la década del 2000, gracias a hits como “Bye Bye Bye”, “Dirty Pop” o en español “Yo te voy a amar”, además de “It’s Gonna Be Me”.

Después de muchos años de éxitos, la cantante Mónica Naranjo, lanzó en el 2000 su disco “Minage”, su disquera en esos años lanzó como sencillos de radio “Sobreviviré” y “No voy a llorar”, que no fueron bien recibidas por los programadores y locutores de la época, ya que hubo un cambio radical en su estilo como intérprete.

Las nacionales Thalía y Paulina Rubio atravesaban por el mejor momento de sus carreras debido a hits como “Entre el mar y una estrella”, “A quién le importa” y “Arrasando” de la protagonista de “Marimar” y de la chica dorada triunfaban “Lo haré por ti”, “El último adiós”, “Sexy dance” y “Tal vez o quizá”.

Después de pertenecer a Fonovisa, el español Enrique Iglesias, pasó a la disquera Interscope y fue un gran éxito el tema “Bailamos”, seguido de “Rhythm divine” y “Be with you”. Fue el momento de su internacionalización y de ahí ya no paró.

“Waiting for tonight” es una de las canciones más recordadas para recibir el nuevo milenio, justo el video se desarrolla en una discoteca y el tema es la llegada del 2000. Gran época de la cantante.

