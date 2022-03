El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente actualizó la plataforma para la declaración anual de personas físicas del ejercicio 2021, que se presenta en 2022.

La plataforma es exactamente la misma que la utilizada para la declaración anual del ejercicio 2020, con su misma estructura y datos pre-cargados. Las personas físicas deben realizar su declaración anual a más tardar el 30 de abril, pero por tratarse de un día inhábil, se debe recorrer al 2 de mayo de 2022. La declaración anual 2021 ya quedó habilitada accediendo al enlace: Presenta tu declaración anual de personas físicas y conoce el simulador para 2021.

Como recordatorio, los contribuyentes obligados a presentar la declaración anual son las personas físicas que hayan obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos:

1.- Sueldos, salarios y asimilados, 2.- Actividad empresarial y Servicios profesionales (Honorarios), 3.- Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, 4.- Arrendamiento, 5.Enajenación de bienes, 6.- Enajenación de acciones en bolsa de valores, 7.- Adquisición de bienes, 8.- Intereses, 9.- Premios, 10.Dividendos, 11.- Demás ingresos, 12.- ISR por ingresos de Regímenes Fiscales Preferentes, 13.- Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con Coeficiente de Utilidad.

Sin embargo, aun y cuando la información se encuentre pre-cargado hay errores que deben evitarse al momento de presentar la declaración anual 2021

1. Pagar después de la fecha límite sin los recargos y actualizaciones, un error común de los contribuyentes surge cuando pagan después de la fecha límite. Esto se debe a que efectúan el pago sin agregar el monto correspondiente a los recargos ni a las actualizaciones. El monto de las contribuciones omitidas se tiene que actualizar por el transcurso del tiempo. Esto se debe a los cambios de precios en el país. Para hacer esto se tiene que aplicar un factor a las cantidades que se deben actualizar.

2. Presentar declaraciones en plazos que no corresponden, Omitir pagos o presentar declaraciones en plazos que no corresponden, es otro error de los contribuyentes. Los pagos mensuales al SAT se deben hacer a más tardar el día 17 del mes posterior al que pagan, y la fecha límite para presentar la declaración anual es el último día de abril, en el caso de personas físicas. Mientras que la fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales es el último día de marzo. Sólo se puede presentar después si la autoridad fiscal otorga prórrogas.

3. Deducir gastos que no están autorizados, Los contribuyentes sólo pueden deducir gastos relacionados con la actividad con la que generan sus ingresos. Las personas físicas también pueden realizar deducciones personales en su declaración anual, pero no significa que puedan deducir todos sus gastos. Puedes ver qué deducciones autorizadas pueden realizar las personas físicas según su régimen aquí y qué deducciones personales se pueden realizar.

4. No hacer declaraciones mensuales de ISR, Otro error surge cuando los contribuyentes no hacen sus declaraciones mensuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por trabajar por honorarios. El impuesto retenido no basta para considerar que cumplieron con su obligación en materia de ISR. Los contribuyentes deben presentar declaraciones mensuales del ISR en las que descuenten el impuesto que les fue quitado.

5. Deducir gastos con comprobantes a nombre de otra persona, Otro error de los contribuyentes consiste en querer deducir gastos con comprobantes expedidos a nombre de otra persona